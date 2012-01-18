بیماری "نیوکاسل" در خراسان رضوی و استانهای همجوار مشاهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دیانت مقدم از مرغداران و پرورش دهندگان طیور خواست تا توصیه های دامپزشکی را در جهت پیشگیری از ابتلای واحد پرورشی خود به بیماری نیوکاسل رعایت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه ویروس موجود در حال چرخشدر مراکز پرورشی است و این موضوع در صورت بروز بیماری می تواند خسارت قابل توجهی به مرغداران وارد کند لذا لازم است مرغداران، علاوه برحفظ شرایط امنیت زیستی با هماهنگی دامپزشک نسبت به واکسیناسیون مجدد اقدام مناسب را انجام دهند.

وی افزود: اکیپ های دامپزشکی مستقر در شبکه های دامپزشکی آمادگی کامل دارند در صورت بروز بیماری کمک های لازم و در صورت نیاز مواد ضد عفونی در اختیار واحدهای درگیر با بیماری قرار دهند.

دیانت مقدم تصریح کرد: این بیماری قابل انتقال به انسان نبوده، اما با توجه به اینکه عامل بیماری یک نوع ویروس است، در شرایط مساعد بین پرندگان به سرعت منتشر می شود.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور دامپزشکی استان علائم بیماری را شامل تلفات بالا، علائم عصبی، فلجی گردن، افتادگی بال، بی اشتهایی، اسهال و درنهایت مرگ و میر سریع پرندگان دانست.

وی با تاکید بر واکسیناسیون همه جوجه های تولید شده رنگی و بومی، قبل از ارسال به روستاها، تصریح کرد: فقط کسانی می توانند در روستاها به فروش جوجه و مرغ و خروس بپردازند که قبل از فروش، گله خود را علیه بیماری یاد شده واکسینه و دراین راستا گواهی بهداشتی از دامپزشکی دریافت کرده باشند.

وی از همه پرورش دهندگان طیور صنعتی و روستائیان خواست با توجه به ضرورت ارتقاء سلامت صنعت طیور استان، همکاری لازم را با مراکز مایه کوبی دامپزشکی در زمینه مراقبت های بهداشتی و قرنطینه ای انجام دهند.