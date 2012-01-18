نبرد خیر و شر شیرازه اصلی داستانهای عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست از مجموعه نشستهای رمان معاصر ایران (گذشته، حال، آینده) در سال جاری با عنوان "مؤلفه‌های هویتی ادبیات عاشورایی" صبح چهارشنبه 28 دیماه در ساختمان شماره دو سازمان تبلیغات اسلامی (ساختمان شهید نواب) با حضور مهدی کاموس و دکتر محمدرضا سنگری سخنران نشست برگزار شد.

دکتر محمدرضا سنگری در ابتدای نشست به مؤلفه‏های هویتی خود عاشورا پرداخت و گفت: شیعه هویت خود را از عاشورا دارد اینکه جنگهای مهمی در تاریخ اسلام رخ داده ولی هیچکدام به مانایی عاشورا نیستند.

وی هویت زمانی که به شدت با عاشورا گره خرده است را دومین مؤلفه هویت عاشورا ذکرکرد. اینکه دوماه سال(محرم و صفر) مختص سوگواریهای واقعه کربلا و عاشورا است و اینکه دیگر ماهها هم بنوعی با این اتفاق پیوند خورده است. سومی، هویت تاریخی ما است که با عاشورا گره خورده است. نکته بعد هویت سازی خود عاشورا است اینکه تنها انقلابی است که انقلاب زا بوده است.

سنگری افزود: انقلاب اسلامی هم نشانگر تپش و زنده بودن ارزشهای کربلا است، اینکه عاشورا همه زمانهای بعد از خود را فرا می‎گیرد. عاشورا هویت آینده است. به این معنی که قیام امام زمان(عج) در امتداد قیام کربلا است و جنس یاران امام زمان (عج) عاشورایی است. دیگر هویت عاشورا یک هویت اجرایی و خلقی است. قرآن عالیترین قانون است کربلا هم بالاترین اجرا است.

عضو بنیاد دعبل خزاعی در ادامه به مؤلفه‏های هویتی عاشورا در ادبیات عاشورایی اشاره کرد و اظهار داشت: اولین هویت عاشورایی در حوزه ادبیات هویت تراژیک و تراژدی آن است. اینکه سوگواریها بر غالب کل شعر و نثر ادبیات کربلا فائق آمده که از گذشته تا امروز خودش را حفظ کرده است. از اولین سروده‏ها از فیض و فرقانی و محتشم کاشانی تا عصر قاجار همه سروده‎ها سوگوار هستند. تابلوهای نوشته شده از این اشعار به بهترین وجهی این سوگواریها را نمایان می‏سازند.

نویسنده "آیینه داران آفتاب"کتاب "روضة الشهدا" اثرملا حسین کاشفی را در قرن دهم قمری بسیار تأثیرگذار در سوگنامه عاشورا تلقی کرد و گفت: خلق این کتاب عطف بزرگی در ادبیات عاشورایی است. روضه و روضه خوانی امروز هم از نام این کتاب به یادگار مانده است.

سنگری دیگر مؤلفه هویت در ادبیات عاشورایی را عرفانی و صوفیانه بودن آن عنوان کرد و گفت: چهار ضلعی سوگ- پیام-حماسه و عرفان فرم و شکل ادبیات عاشورایی را می سازند که به بعد عارفانه آن کمتر پرداخته شده است. دو اثر شاخص در این زمینه داریم یکی "گنجینة الاسرار"و دیگری "آتشکده نیر" است که دیوان نیری تبریزی است.

وی هویت ضمنی عاشورا را یکی دیگر از مؤلفه‎های هویتی ادبیات عاشورایی ذکر کرد و گفت: در ضمن داستان عاشورا گریزهایی به دیگر ماجراهای کربلا زده اند. از جمله سرشار، فراست، احمد دهقان، مشایخی، هشترودی و ایروان و علی اصغر شیرزاد و فیروز جلالی زنوزی از جمله کسانی هستند که به این هویت ضمنی در آثارشان پرداخته‎اند.

وی از مرحوم مطهری، آوینی، احمد عزیزی، جمشید خانیان حمیدرضا خادمی بعنوان شاعران و نویسندگانی در حوزه خاطره عاشورایی یاد کرد.