اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران ماندگار و فراگیر است

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از منبعی الهی است، تصریح کرد: پیام، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) خلق شد، به دلیل الهی بودن و سازگاری با فطرت پاک انسان، ماندگار و فراگیر است.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: طبیعتا چنین حوادثی به دلیل الهی بودن نه زمان و مرز می شناسد و نه محدودیتی در جذب مخاطب دارد زیرا مخاطبش انسان است و بنابراین جغرافیای زمانی و مکانی آن تمامی زمانها و مکانهایی است که انسان در آن حضور دارد.

وی ضمن اشاره به ویژگیهایی که انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلابها متمایز می کند، یادآور شد: این ویژگی اعجاب انگیز و درس آموز، عمده تفاوتی است که انقلاب اسلامی و رهبری آن را به عنوان یک مرجع دینی از سایر انقلاب‌ها متمایز می‌سازد و از همین رواست که برکات انقلاب اسلامی با عنایت و لطف الهی علاوه بر مرز ناشناسی و عدم محدودیت در وسعت تاثیر، توانسته است همه اقشار اجتماعی و حوزه‌های مرتبط با آنان را شامل و در خارج از مرزها نیز دلهای مسلمانان و آزاداندیشان را با ارزشهای معنوی خود همراه کند، به نحوی که عصر حاضر با تغییر تعادل و توازن قدرت شاهد ابعاد جهان شمولی انقلاب اسلامی است و گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان گفتمانی غالب، با معرفی الگویی الهی و دینی محور حرکتهای نوین و

بیداری امت‌های اسلامی شناخته می شود.

موسوی با بیان این مطلب که دهه فجر فرصتی برای توسعه ظرفیتهای فرهنگی جامعه و بازتاب شایسته آرمانهای انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: برای اجرای هرچه بهتر و با شکوه تر برنامه‌های این دهه مبارک، اصحاب فرهنگ و هنر، صاحبان اندیشه، دانش و قلم، به دلیل مسئول بودن در برابر عظمت‌آفرینی ملت ایران، باید حضور پرشورتری داشته باشند.

وی اضافه کرد: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با این اعتقاد که دهه‌فجر در هر سال باید باشکوه‌تر، پررنگ‌تر و با عظمت‌تر از سال‌ قبل برگزار شود، کوشیده است، با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری مطلوب برنامه‌های دهه فجر، ضمن توجه به تنوع و نوآوری و گسترش کمی و کیفی برنامه ها، فضایی با نشاط و امیدوار کننده را برای همه اقشار جامعه، فراهم آورده و ایام دهه فجر امسال را که متقارن با میلاد فرخنده خاتم پیامبران است، با برگزاری برنامه‌های شاد و پرمحتوا به دهه فجری متفاوت با سنوات قبل و جشنواره ای بزرگ برای ملت عزیز این بخش تبدیل نماید.

حجت الاسلام موسوی درادامه با اشاره به نزدیک شدن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: اهمیت انتخابات این دوره به سبب گذراندن آزمونی است که مردم ولایتمدار ایران از پس فتنه 88 از پس آن برآمده اند و هم اکنون باید با تکیه بر آرمانهای نظام و امام راحل(ره)، بار دیگر بیعت خود را با مقدسات جمهوری اسلامی ایران تحکیم بخشیدند.

وی تصریح کرد: مردم باید با حضوری گسترده در انتخابات پیش روی نظام به دشمنان نشان دهند که هیچگاه دست از آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایران بر نداشته و تا پای جان و در هر شرایط و برهه ای از آنها حمایت می کنند.

امام جمعه هرمز تصریح کرد: خط مردم ایران، خط و فرمان مقام معظم رهبری بوده و نسبت به کمین دشمنان باید هوشیار و آگاه باشند و در این زمینه باید روحانیت با بصیرت افزایی در جامعه یعنی با بیان حقایق و مسایل روز جهان، مردم را با اقدامهای شوم و ننگین دشمنان آشنا کنند.

وی گفت: مردم و مسئولان باید همگام و همسو با یکدیگر اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و از بیان وعده های ناممکن و دروغ خودداری کنند.