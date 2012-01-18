آثار باستانی خوزستان به تهران می رود/ لزوم تقویت "خوزستان دوستی"

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی سه شنبه شب در نشست خبری خود با خبرنگاران استان اظهار کرد: تردد انفرادی به عتبات عالیات عراق ممنوع شده است ولی به واسطه اصرار مردم به خصوص در مواردی مانند اربعین و عاشورای حسینی برای حضور در کربلا، امکان تردد انفرادی نیز میسر می شود.

وی با اشاره به اینکه در روزهای پیش گفته، ازدحام فراوانی در مرزهای شلمچه و چذابه صورت می گیرد، گفت: متاسفانه هجوم مردم به سوی حرکت به سمت کربلا آنقدر زیاد می شود که ما حتی نمی توانیم متوجه شویم که چه میزان زائر قرار است به مرزها مراجعه کنند ضمن اینکه طرف عراقی هم بدون محدودیت به مراجعه کنندگان ویزا می دهد و کار را تا حد زیادی مشکل می کند.



حجازی افزود: با وجود این اگر می خواستیم قانون را اجرا کنیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی می توانستیم جلوی اغلب مردم برای حضور در کربلا را بگیریم ولی ما با مردم همکاری کردیم ولی انتظار داریم مردم نیز در این راه با ما همکاری کنند.



استاندار خوزستان ادامه داد: امسال قرار بود زوار به جای خوابیدن در مرز شلمچه که باعث ایجاد مزاحمتهایی برای خودشان می شود در برخی مساجد و حسینیه های سطح شهر خرمشهر ساماندهی شوند و شب را آن باشند ولی هیچیک از زوار در این خصوص همکاری لازم را نکردند و آنها ترجیح دادند در شلمچه زیر باران و در هوای سرد شب را به صبح برسانند.



احداث دو زائر سرا در خرمشهر

رئیس کارگروه اشتغال استان خوزستان تصریح کرد: با دو شرکت معتبر وارد مذاکره شده ایم که قرار است آنها در شهرستان خرمشهر دو زائرسرا احداث کنند تا مشکلات به وجود آمده برای زوار برای سالهای آینده تکرار نشود و علاوه بر آن احداث چنین اماکنی باعث ایجاد اشتغال و رونق در خرمشهر می شود. این دو زائر سرا احتمالا تا سال آینده ساخته می شوند.



نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی بر صنایع خوزستان نداشت

حجازی در خصوص نوسانات بازار ارز بر صادرات و صنایع استان خوزستان نیز گفت: چون ما یکی از استانهای صادر کننده کشور هستیم نوسانات اخیر به نفع ما و صادر کنندگان استان شد ضمن اینکه در اغلب سرمایه گذاری ها مثل قطارشهری و پتروشیمی مسجدسلمیان، قراردادها به یوان (پول رسمی چین) بسته شده است که نوسانات اخیر مشکلی برای آنها ایجاد نکرد.



وی در خصوص تخریب فندواسیون فرهنگسرای نیمه ساخته در جاده ساحلی اهواز نیر تصریح کرد: ساحل رودخانه کارون بهترین مکانی است که ما می توانیمآن را تبدیل به مکان تفریحی برای مردم بکنیم به همین دلیل سیاستی در استان در حال دنبال است که طبق آن تمام نوار ساحلی رودخانه باید احیا و به مکان تفریحی تبدیل شود.



انتقال انبارها گمرک به خارج از شهر اهواز

استاندار خوزستان افزود: حتی به زودی انبارهای گمرک استان به بیرون از شهر خارج می شوند و آن نقطه به فضای تفریحی تبدیل می شود. همچنین با اغلب بانکهای کنار رودخانه مذاکره کرده ایم که شعب خود را از آن محدوده خارج کنند تا آن نقطه به مکان تفریحی برای مردم تبدیل شود. بیمارستان رازی هم به زودی در کیانشهر احداث می شود و نقطه استقرار آن به مکان تفریحی تبدیل می شود.



وزارت ارشاد علاقه مند به تکیمل فرهنگسرای نیمه کاره نبود

رئیس کارگروه حفاظت از رودخانه های استان ادامه داد: بر اساس قانون حریم بستر رودخانه کارون، کلیه ساختمانها از سال 85 به بعد دیگر مجوز ساخت ندارند و وزارت ارشاد به علت عدم تملیک زمین فرهنگسرای نیمه کاره ساحل اهواز، علاقه مند به تکمیل ساختمان نبود و تنها فنداسیونهای آن به شکل ناپسندی در بهترین نقطه شهر اهواز رها شده بود.



حجازی تصریح کرد: به همین دلیل وزارت ارشاد علاقه مند به اختصاص بودجه برای تکمیل این فرهنگسرا نبود و گفتند باید زمین دیگری برای این کار اختصاص یابد که شهرداری اهواز نیز زمین دیگری برای این کار اختصاص داده و به زودی عملیات ساخت فرهنگسرا در آن نقطه از شهر اهواز ساخته می شود.



تبدیل دانشکده ادبیات به موزه آثار تاریخی

وی با اشاره به اینکه موزه مناسبی در اهواز برای نگهداری آثار تاریخی و باستانی وجود ندارد، عنوان کرد: آثار تاریخی و باستانی فراوانی در استان کشف می شود که به علت نبود جای مناسب برای نگهداری به تهران منتقل می شود که این موضوع در شانی استانی مثل خوزستان با این قدمت بالای تاریخی نیست.



استاندار خوزستان اضافه کرد: به همین دلیل با مسئولان دانشگاه چمران اهواز وارد مذاکره شده ایم و قرار شد دانشکده تاریخی ادبیات اهواز به موزه ای برای نگهداری آثار تاریخی کشف شده در استان تبدیل شود. مجوز این کار صادر شده و به زودی مقدمات آن آغاز می شود.



حجازی در پایان از رسانه های استان خواست که باید جایگاه استان را در کشور تقویت کنیم و به سمتی حرکت کنیم که «خوزستانی دوستی» در بین مردم گسترش یابد. باید نقاط مثبت استان را پر رنگ تر کرد تا مردم رغبت بیشتری به زندگی در شهر و استان خود داشته باشند.