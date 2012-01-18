مهری سویزی نویسنده کتاب "زنان نام آور در عرصه وقف" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توجه و تأکید اهل بیت(ع) به این موضوع گفت: وقف یک طرح الهی اسلامی است برای اینکه روح عطوفت و مهربانی همراه باهمکاری و مشارکت و تعاون در جامعه را تقویت کند. در وقف اراده و نیات واقف پس از مرگ هم حفظ میشود و تولید اندیشه و انگیزه دربردارد.
وی افزود: با تاریخ میتوان عمری به درازای گذشتگان پیدا کرد ولی با وقف، راهی به بلندای آینده مییابیم. وقف برای واقف آرامش و رشد به همراه میآورد چرا که یک تکلیف الهی است و انجام تکالیف الهی در انسان آرامش و رشد ایجاد میکند.
سویزی در مورد اینکه چرا اهل بیت به وقف کردن تأکید کردهاند گفت: اهل بیت الگو بودند یعنی امامام و پیشوایان جامعه بودند و مردم به آنها اقتدا میکنند، آنها فقط اهل نماز و عبادت نبودند و دردمندیهای جامعه را میشنیدند. برای همین با عمل و گفتار خود سنت حسنه وقف را مشایعت کردند.
این محقق و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان در مورد تأثیر فرهنگ و عمل وقف در میراثهای فکری و فرهنگی جامعه نیز گفت: اگر فرهنگ و عمل وقف در جامعه توسعه پیدا کند صددرصد بر تولید اندیشه و متقاعب آن انگیزه اثر میگذارد. زیرا اگر اندیشهای در فردی شکل گرفت کم کم آن اندیشه رفتار او را مدیریت و سازماندهی میکند و رفتارش تحت تأثیر فکرش در میآید.
وی یادآور شد: وقف ایجاد اندیشه و انگیزه در اشخاص میکند که آنها هم مبادرت به این عمل کنند. زیرا هر عمل زیرساخت اندیشهای و انگیزهای دارد و وقتی فرد آثار و برکات وقف را مشاهده کرد تمایل پیدا میکند که در صف واقفان قرار گیرد.
سویزی در مورد وقف کردن با شرایط متناسب زمان هم اظهار داشت: وقف برای برپایی هیئات مذهبی و سخنرانیها و تهیه نسخههای بیماران بی بضاعت از راههای نوین وقف کردن است.
وی ایجاد تعاونیها در امور اوقاف و انتشار اوراق مشارکت اوقاف مثل اوراق بانکی و مدیریت سرمایههای خرد و پراکنده در این امور را از راهکارهای نوین وقف کردن و مدیریت بر این امور برشمرد و یادآور شد: مدیریت واحدی بر این نقشههای کلان باید بوجود آید تا خیرات ریز را به سمت هدفهای کلان برای دستگیری بیشتر از نیازمندان سازماندهی کند.
سویزی در مورد تفاوت کارکرد سازمانهای خیریه رایج در دنیا با عمل وقف نیز گفت: سازمانهای خیریه بر اساس حس انساندوستی و نوعدوستی و دیگرخواهی و خیرخواهی تأسیس شده که خیلی خوب هستند، اما پروازی که در اینهاست با پروازی که از وقف کردن بدست میآید تفاوت آسمان با قفس است. زیرا وقف یک انگیزه الهی و منشأ آسمانی دارد و خداوند وعده چندین برابر شدن آن داده است و برکت و ماندگاری که در وقف وجود دارد در مؤسسات خیریه وجود ندارد.
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