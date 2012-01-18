70 هزار خودروی فرسوده در اصفهان وجود دارد

فتحالله معین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساس بودن وضعیت آلودگی هوا در اصفهان اظهار داشت: عوامل مختلفی سبب تشدید آلودگی هوای اصفهان شده و به صورت معمول طی فصول سرد سال نیز درصد آلایندههای جوی افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه تردد وسایل نقلیه باید در سطح شهر به صورت جدی کنترل شود، ادامه داد: حمل و نقل عمومی باید در سطح شهر توسعه پیدا کند و با تحقق این موضوع درصد بالایی از آلایندههای موجود در سطح شهر کاهش مییابد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در راستای کنترل و کاهش آلودگی هوا نقش موثری دارد، تاکید کرد: در سطح شهر اصفهان بیش از 70 هزار خودروی فرسوده وجود دارد و تمامی این خودروها در راستای کاهش آلودگی هوای شهر باید از رده خارج شوند.
وی با بیان اینکه جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید باید عملیاتی شود، اضافه کرد: تاکنون این موضوع محقق نشده و اقدام موثری در زمینه از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در اصفهان انجام نشده است.
معین با اشاره به اینکه خشکسالیهای اصفهان طی سالهای گذشته نیز سبب تشدید آلودگی هوا شده، بیان داشت: مسئولان باید جاری بودن آب زایندهرود را به صورت دائمی تثبیت کنند و جریان یافتن آب زایندهرود به صورت دائم آلودگی هوای اصفهان را کاهش میدهد.
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