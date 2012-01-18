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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

سردار سوداگر:

درس دو واحدی دفاع‌مقدس در دانشگاه‌های کشور تدریس می شود

درس دو واحدی دفاع‌مقدس در دانشگاه‌های کشور تدریس می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس، گفت: با تمهیدات صورت گرفته، به‌ویژه اهتمام به تدریس درس دو واحدی دفاع‌مقدس در دانشگاه‌های کشور، اقدام به احیاء دوباره فرهنگ دفاع‌مقدس در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد سوداگر  ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد دفاع مقدس، گفت: با توجه به اینکه جنگ منشا بسیاری از تحولات جغرافیایی، مرزی، سیاسی، اجتماعی و جمعیتی است لذا برخورد علمی و تخصصی با این مقوله تحولات عجیبی را در تاریخ بشر به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه اعتماد به نفس، وحدت و همیاری نیز در سایه جنگ ایجاد می شود، افزود: قبل از وقوع جنگ در ایران، 108 حزب و گروه فعال بودند ولی به برکت دوران 8 سال دفاع مقدس اکثریت احزاب  کشور با هم متحد شدند.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کشور، توسعه امنیت پایدار در کشور را مستلزم توجه به رویکرد علمی و معرفتی به جنگ عنوان کرد

سردار سوداگر افزود: با توجه به اینکه جنگ همزاد بشر است و هیچ گریزی از آن نیست و همواره اجتناب ناپذیر است و دو اصل اساسی حیات بشر، امید به آینده و افتخار به گذشته را به همراه دارد، بنابراین لزوم رویکرد علمی و تخصصی به جنگ نمایان می شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کشور با بیان اینکه پیشرفت علم در سایه جنگ ها صورت می گیرد، تصریح کرد: پیشرفت های صورت گرفته در کشور در تمام عرصه ها بیانگر این موضوع است که بستر همه پیشرفت ها، خودباوری و اعتماد به نفس، جنگ است.

سردار سوداگر امنیت حاکم در کشور را متأثر از دوران 8 سال دفاع مقدس دانست و گفت: تمامی عرصه های دوران 8 سال دفاع مقدس برگرفته از علوم تخصصی دفاعی بود، به طوری که تلفات جانی و مالی وارد شده به کشور در طول این 8 سال بیانگر این امر است.

سردار سوداگر با بیان اینکه تعداد کل شهدای 8 سال دفاع مقدس 218 هزار شهید بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که تلفات جانی10 ساله بر اثر تصادفات کشور 235 هزار نفر و کل هزینهای که برای جنگ اختصاص پیدا کرده
برابر 12 درصد اعتبارات بودجه کشور بوده است.

وی نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه، باور و منش مردم و مسئولان را اصلی ترین هدف پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: این اهداف با ایجاد، احیا و توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه و همچنین برقراری ارتباط  بین نظام آموزشی و دفاعی حاصل می شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کشور با تاکید بر رویکرد علمی و معرفتی دفاع مقدس، ابراز کرد: ارائه درس 2 واحدی آشنایی با دفاع مقدس، ارائه دروس تخصصی اجباری در رشته های مرتبط با دفاع مقدس و ایجاد گرایش رشته های مرتبط در کارشناسی ارشد و phdدر این راستا صورت می گیرد.

کد مطلب 1512723

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