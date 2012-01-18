به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد سوداگر ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد دفاع مقدس، گفت: با توجه به اینکه جنگ منشا بسیاری از تحولات جغرافیایی، مرزی، سیاسی، اجتماعی و جمعیتی است لذا برخورد علمی و تخصصی با این مقوله تحولات عجیبی را در تاریخ بشر به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه اعتماد به نفس، وحدت و همیاری نیز در سایه جنگ ایجاد می شود، افزود: قبل از وقوع جنگ در ایران، 108 حزب و گروه فعال بودند ولی به برکت دوران 8 سال دفاع مقدس اکثریت احزاب کشور با هم متحد شدند.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کشور، توسعه امنیت پایدار در کشور را مستلزم توجه به رویکرد علمی و معرفتی به جنگ عنوان کرد

سردار سوداگر افزود: با توجه به اینکه جنگ همزاد بشر است و هیچ گریزی از آن نیست و همواره اجتناب ناپذیر است و دو اصل اساسی حیات بشر، امید به آینده و افتخار به گذشته را به همراه دارد، بنابراین لزوم رویکرد علمی و تخصصی به جنگ نمایان می شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کشور با بیان اینکه پیشرفت علم در سایه جنگ ها صورت می گیرد، تصریح کرد: پیشرفت های صورت گرفته در کشور در تمام عرصه ها بیانگر این موضوع است که بستر همه پیشرفت ها، خودباوری و اعتماد به نفس، جنگ است.

سردار سوداگر امنیت حاکم در کشور را متأثر از دوران 8 سال دفاع مقدس دانست و گفت: تمامی عرصه های دوران 8 سال دفاع مقدس برگرفته از علوم تخصصی دفاعی بود، به طوری که تلفات جانی و مالی وارد شده به کشور در طول این 8 سال بیانگر این امر است.

سردار سوداگر با بیان اینکه تعداد کل شهدای 8 سال دفاع مقدس 218 هزار شهید بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که تلفات جانی10 ساله بر اثر تصادفات کشور 235 هزار نفر و کل هزینهای که برای جنگ اختصاص پیدا کرده

برابر 12 درصد اعتبارات بودجه کشور بوده است.

وی نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه، باور و منش مردم و مسئولان را اصلی ترین هدف پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: این اهداف با ایجاد، احیا و توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه و همچنین برقراری ارتباط بین نظام آموزشی و دفاعی حاصل می شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کشور با تاکید بر رویکرد علمی و معرفتی دفاع مقدس، ابراز کرد: ارائه درس 2 واحدی آشنایی با دفاع مقدس، ارائه دروس تخصصی اجباری در رشته های مرتبط با دفاع مقدس و ایجاد گرایش رشته های مرتبط در کارشناسی ارشد و phdدر این راستا صورت می گیرد.