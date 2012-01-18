رئیس جدید مخابرات جم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان شرکت مخابرات استان بوشهر و مسئولان شهرستان جم آئین معارفه رئیس جدید مخابرات شهرستان جم در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار جم در این آئین اظهار داشت: با وجود نیاز مردم به و جامعه به امکانات ارتباطی و مخابراتی، شاهد وجود برخی ایرادات و مشکلات در سیستم‌های ارتباطی این شهرستان هستیم که امیدواریم به زودی این مشکلات مرتفع شوند.

خلیل عبدالهی ادامه داد: از جمله نیازمندیهای مخابراتی و ارتباطی این شهرستان می‌توان به افزایش فضای فیزیکی اداره مخابرات، افزایش سرعت و پوشش مناسب اینترنت در سطح شهرستان و بهبود وضعیت پوشش تلفن همراه و گسترش شبکه در سطح شهر جم اشاره کرد.

وی اصلاح زیرساختها را در این بخش خواستار شد و ادامه داد: امیدواریم با همکاری همه بخشهای شهرستان با اداره مخابرات شهرستان جم شاهد کاهش مشکلات ارتباطی در این شهرستان باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر نیز در این آئین از اجرای فیبر نوری مسیر جم ، ریز، کنگان به عنوان یکی از اولویت‌های شرکت مخابرات استان بوشهر نام برد و گفت: این طرح از اولویتهای این شرکت است و در حال حاضر توسط قرارگاه خاتم النبیا در حال پیگری و اجراست.

سید عبدالحسین افتخاری در تشریح برنامه‌های مخابرات در شهرستان جم گفت: نصب و راه‌اندازی سویچ‌های جدید شهر جم، شهرک‌های پردیس و توحید و مرکز ترانزیت بین شهری جم از مهمترین برنامه‌های شرکت مخابرات در شهرستان جم است.

وی ادامه داد:سویچ‌های دیتا در مراکز جم، ریز، انارستان، بهارستان و شهرک پردیس به زودی راه‌اندازی شده و سویچ‌های روستاهای کوری حیاتی و باریکان با سیستم GSM روستایی تعویض می‌شوند.

افتخاری اضافه کرد: طرح شبکه شهر جم با مشارکت یک شرکت خارجی تحت پوشش FTTX نیز در دست پیگیری است.

در این نشست غلامرضا حسینی به عنوان رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان جم منصوب شد. پیش از این مخابرات جم به صورت سرپرستی مدیریت می‌شد.