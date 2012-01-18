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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

لاوروف:

هدف تحریم ها فشار بر مردم ایران است/ ماجراجویی کل منطقه را به هم می ریزد

هدف تحریم ها فشار بر مردم ایران است/ ماجراجویی کل منطقه را به هم می ریزد

وزیر خارجه روسیه ضمن هشدار درباره عواقب ماجراجویی و هرگونه اقدام نظامی برضد ایران، هدف تحریم ها را اعمال فشار بر مردم ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سرگئی لاوروف" امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت: حمله نظامی علیه ایران باعث بی ثباتی منطقه می شود و تحریم های جدید علیه تهران می تواند اقتصاد این کشور را در تنگنا قرار دهد و به مردم آسیب برساند.

لاوروف گفت: تحریم های جدید با هدف تحت فشار قرار دادن مردم ایران است تا در پی افزایش نارضایتی ها و در اعتراض به سیستم اقتصادی دست به شورش بزنند.

وی تاکید کرد: عواقب ماجراجویی علیه ایران بسیار سنگین است و نمی توان راحت از کنار آن گذشت. حمله نظامی واکنش مقامات ایرانی را در پی دارد و نمی دانم چه زمانی متوقف می شود.

 

وزیر خارجه روسیه هشدار داد: تحریم های نقتی اتحادیه اروپا علیه ایران می تواند تلاشها را برای حل برنامه هسته ای به شیوه ای دیپلماتیک به خطر بیندازد.

وی گفت: تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران درحالیست که تهران به زودی میزبان هئیت نمایندگی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: معتقدیم که هنوز فرصت ازسرگیری مذاکرات میان گروه 1+5 و ایران وجود دارد اما نگران موانع موجود در مسیر این مذاکرات هستیم.

لاوروف پیشتر نیز گفته بود: اعمال مجازاتهای اضافی به صورت یکجانبه تعامل مشترک میان گروه 3+3 و شورای امنیت را از بین می برد، زیرا هرگونه توافقی در این راستا باید با مواضع مشترک صورت گیرد.

کد مطلب 1512739

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