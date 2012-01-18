هدف تحریم ها فشار بر مردم ایران است/ ماجراجویی کل منطقه را به هم می ریزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سرگئی لاوروف" امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت: حمله نظامی علیه ایران باعث بی ثباتی منطقه می شود و تحریم های جدید علیه تهران می تواند اقتصاد این کشور را در تنگنا قرار دهد و به مردم آسیب برساند.

لاوروف گفت: تحریم های جدید با هدف تحت فشار قرار دادن مردم ایران است تا در پی افزایش نارضایتی ها و در اعتراض به سیستم اقتصادی دست به شورش بزنند.

وی تاکید کرد: عواقب ماجراجویی علیه ایران بسیار سنگین است و نمی توان راحت از کنار آن گذشت. حمله نظامی واکنش مقامات ایرانی را در پی دارد و نمی دانم چه زمانی متوقف می شود.

وزیر خارجه روسیه هشدار داد: تحریم های نقتی اتحادیه اروپا علیه ایران می تواند تلاشها را برای حل برنامه هسته ای به شیوه ای دیپلماتیک به خطر بیندازد.

وی گفت: تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران درحالیست که تهران به زودی میزبان هئیت نمایندگی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: معتقدیم که هنوز فرصت ازسرگیری مذاکرات میان گروه 1+5 و ایران وجود دارد اما نگران موانع موجود در مسیر این مذاکرات هستیم.

لاوروف پیشتر نیز گفته بود: اعمال مجازاتهای اضافی به صورت یکجانبه تعامل مشترک میان گروه 3+3 و شورای امنیت را از بین می برد، زیرا هرگونه توافقی در این راستا باید با مواضع مشترک صورت گیرد.