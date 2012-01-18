دیدار سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه با آیت الله تسخیری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری چهارشنبه 28 دی در دیدار با کنستانتین شوالف گفت: روسیه و جهان اسلام می‌توانند عمق استراتژیک یکدیگر باشند.



دبیرکل مجمع افزود: خلأ بزرگی بین غرب و جهان اسلام است و غرب در برخورد با مسلمانان رفتار دوگانه‌ای داشته و ظلم بسیاری به مسلمانان کرده که امید می‌رود روسیه این خلأ بزرگ را با عقلانیت رفع کند؛ زیرا روسیه در مرزهای جهان اسلام مرزهای طولانی و پیوند تاریخی دارد.



وی با اشاره به تلاش رهبران روسیه در خدمت به مسلمانان افزود: حضور روسیه در سازمان همکاری‌های اسلامی به عنوان ناظر حرکت مناسبی است که مورد تأیید و اقبال ما است.



دبیرکل مجمع پس از ارائه تحلیل جامع از تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: اولین ضرر و آسیب متوجه غربی‌ها شد و پس از سقوط دیکتاتورهای منطقه، ارزشهای غربی نیز سقوط کرد و آنها تلاش کردند با سوار شدن بر موج انقلاب ها خود را مدعی و طرفدار مردم بدانند که در همه شرایط شکست خوردند.



در ادامه کنستانتین شوالف سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه ضمن تقدیر از فعالیت‌های تقریبی آیت‌الله‌ تسخیری گفت: احساس می‌کنیم به رغم وجود موانع بسیار، تقریب بین مذاهب و گفتگوی ادیان و تمدنها گسترش چشمگیری یافته و روسیه مایل است نقش فعال‌تری در سازمان همکاری‌های اسلامی داشته و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فعال‌تر باشد.