اختلالات اینترنتی ارتباطی به شبکه های استان یزد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در واکنش به انتشار گزارش خبرگزاری مهر در مورد اختلالات اینترنتی در یزد اعلام کرد: اختلالات اینترنتی که در مدت زمانی کوتاه و نه ماه ها رخ داده بود در تمامی کشور بوده و هیچ ربطی به شبکه های استان یزد نداشته و ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد که این اختلالات ناشی از قطعی کابل در خلیج فارس و آتش سوزی در مسیر روسیه بوده است که البته این مشکل نیز به سرعت برطرف شد.

شرکت مخابرات استان یزد تاکید کرد: در این باره هیچگونه اختلالی ناشی از سامانه ها و یا شبکه های این شرکت نبوده است.

این شرکت همچنین اعلام کرد: درخواست مصاحبه ای با هیچ یک از مسئولان مخابرات استان یزد از سوی رسانه ها ارائه نشده است.

روابط عمومی این شرکت ادامه داد: خوشبختانه از دیرباز تاکنون روابط عمومی مخابرات استان یزد و مجموعه مدیران این شرکت، شهره به پاسخگویی به هنگام به مردم با سرعت و دقت بوده اند و پاسخگویی صریح و سریع از اصول همیشگی مخابرات استان بوده است.

وی در مورد بخشی از این گزارش که "... از چندی پیش نیز این شایعه قوت گرفته که کندی اینترنت استان یزد همچنین برخی دیگر از استانهای شرقی کشور که توسط پیشگامان کویر یزد تامین می شود و به دلیل اختلافات مخابرات ایران با این شرکت است و در واقع مخابرات در سرویس دهی به این شرکت اختلال ایجاد کرده است"، اعلام کرد: شرکت مخابرات به عنوان تامین کننده بخشی از پهنای باند شرکت پیشگامان، نمی تواند مخل سرویس دهی باشد زیرا بخشی از منافع این سرویس دهی عاید مخابرات می شود.

از سوی دیگر پویایی و اعتبار شرکت پیشگامان کویر یزد، یعنی رونق قسمتی از زیرساخت فناوری و توسعه شهر و استان یزد و حتی کشور و با این دیدگاه، تضعیف شرکت پیشگامان، "بر سر شاخه نشستن و بن بریدن است".

به گزارش مهر، خبرگزاری مهر در استان یزد خود یکی از کاربران اینترنت و از مشترکان اینترنت پرسرعت پیشگامان کویر است و در طول ماه های اخیر بارها با قطعی اینترنت مواجه شده است.

اپراتورهای پاسخ دهنده در این شرکت بارها و بارها علت قطعی اینترنت را مشکلات مخابراتی اعلام کرده اند.