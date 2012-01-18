به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی خاموشی در جلسه فیلم صد در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که باید با ابعاد فرهنگی، پروژههای بزرگ اقتصادی را مورد توجه ویژهای قرار داد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نسبت به این مساله حساس شده و اقداماتی را در دست اجرا دارد.
وی به بحث مهندسی فرهنگی اشاره و تصریح کرد: فرهنگ به عنوان یک مقوله قابل دستکاری، تبلیغ، تقویت و جهتدهی و یا مقابله، قابل مهندسی است. در این میان، فرهنگ اسلامی ایرانی میتواند تاثیر فراوانی در حوزه اقتصاد به ویژه در بحث جهاداقتصادی و یا اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.
به گفته خاموشی، فرهنگ کمک میکند تا استراتژی عمل در حوزه اقتصاد را به نحوی تدوین کنیم که کالاهای ایرانی قابل عرضه باشد و بازار مصرف ایران به تولیدات داخلی اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: اصلاح موازنه منفی صادرات و واردات و قدرت گرفتن پول ملی از مواردی است که باید در حوزههای فرهنگی بر روی آنها کار شود.
خاموشی به گزارش 8 سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگ اشاره و خاطرنشان کرد: بیشترین صادرات و ارزآوری در آمریکا و کانادا متعلق به کالاهای فرهنگی بوده است و بعد از آن، ژاپن، چین و کره قرار دارند که البته نرخ صادرات آنها به پای امریکا نمیرسد.
وی اظهار داشت: تولیدات ایرانی در این زمینه مناسب است، اما در زمینه فروش این کالاها مناسب عمل نمیشود. در این میان، اتاق بازرگانی میتواند حوزه کالاهای فرهنگی و هنری را در اتاق تعریف کرده تا با مشخص شدن مزیت نسبی و سودآمد بودن این حوزه، سرمایه گذاران ترغیب شوند.
خاموشی به پتانسیل بالای کالاهای فرهنگی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: باید به جایی برسیم که دیگر به محصولات فرهنگی یارانه تعلق نگیرد، بلکه این محصولات خود به مرحله سودآوری برسند و روی پای خود بایستند.
وی اظهار داشت: فروش محصولات هنرهای تجسمی در نمایشگاه دوبی معادل 54 میلیون دلار بوده است، بنابراین اگر محصولات تجسمی در دنیا بازار دارد، باید بر روی محصولات ایرانی سرمایه گذاری کرد. خاموشی گفت: اتاق بازرگانی باید با حمایت از تولیدات فرهنگی کشور، به کمک بخش فرهنگ شتافته و از این امر خسته نشود.
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