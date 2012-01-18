برنامه های دهه فجر باید محتوایی و کیفی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضلی در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: با توجه به حساسیت منطقه و انقلاب هایی که در کشورهای اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته برگزاری هرچه با شکوهتر برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی امسال مورد تاکید است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان همدان افزود: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگ و مهمی دارد که دهه فجر بهترین زمان برای بیان دستاوردهای انقلاب است.

فضلی مشارکت مردم را از اصلی ترین دستاوردهای انقلاب دانست و افزود : مردم محوری وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها است.

وی اظهار داشت: نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) با نام و یاد امام در دنیا طنین انداز شده و دشمنان انقلاب با شنیدن خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) به محرومین و بها دادن به اقشار آسیب پذیر جامعه ناامید می شوند.

وی برگزاری همایش تجلیل از زنان سرپرست خانوار، برگزاری جشن انقلاب ، توزیع یک میلیارد ریال کالای اساسی در بین محرومان و نیازمندان، ویزیت رایگان بیماران، بهره برداری از آموزشگاه های خود کفایی، برگزاری همایش خیرین، اهدای جهزیه به نوعروسان تحت حمایت، آزاد سازی زندانیان نیازمند و بهره برداری از پروژ های عمرانی را از برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان عنوان کرد.