"تهران 1500"قابلیت نمایش در بخش مسابقه جشنواره را دارد

روانبخش صادقی مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره انجمن فیلمسازان انیمشن ایران، ضمن بیان این مطلب با تاکید بر این نکته که فیلم"تهران 1500" قابلیت حضور در بخش مسابقه سینمای ایران در سی امین جشنواره فیلم فجر را دارد گفت: اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران معتقدند که فیلم های انیمیشن در کنار فیلم های رئال مورد رقابت قرار نمی گیرند چراکه از همه ارکان رقابت درکنار فیلم های داستانی برخوردار نیست ، با این اوصاف به نظر می رسد دلیل اعضای محترم هیات انتخاب فیلم ها در بخش مسابقه سینمای ایران در خصوص چرایی نپذیرفتن این فیلم قابل قبول نیست .

وی در ادامه افزود: بسیاری از فیلم های انیمیشن در جشنواره های مختلف فرهنگی در تمام دنیا در کنار سایر گونه های سینمایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد از همین رو دلیل عدم امکان رقابت این انمیشین با سایر فیلم ها غیر کارشناسی و غیرمنطقی است، چراکه در طول 4 سال تولید این انیمیشن و حضور 250 سینماگر در این فیلم نپذریفتن انیمیشن تهران 1500 در بخش مسابقه ایرانی دور از انصاف است. این انیمیشن شاید نتواند در بخش بازیگری و یا طراحی لباس رقابت کند اما در سایر بخش ها چون، صدابرداری، صداگذاری، کارگردانی ، تهیه کنندگی، جلوه های ویژه و آهنگسازی حرف برای گفتن دارد و باید امکان رقابت برای این فیلم درسی امین جشنواره فیلم فجر فراهم شود.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن فیلمسازان انیمشن ایران در ادامه افزود : زحمت های بسیاری برای ساخت این انیمیشن صورت گرفته است و عوامل متخصص و هنرمندان شایسته ای پشت این کار قرار گرفتند و حال اینکه اگر قرار باشد زحمت ها و شایستگی های برخی عوامل در بخش فنی این فیلم نادیده گرفته شود به بخش بزرگی از سینمای ایران اجحاف می شود.

روانبخش صادقی در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم فیلم انیمیشن در بخش رقابتی جشنواره گفت : تولید آثار انیمیشن بخصوص سینمایی و به ویژه در حجم و کیفیت تهران 1500 مستلزم اراده و عشقی دیوانه وار است که امیدوارم مسئولین با نگاهی ژرفتر، روشنتر و به روزتر به آن و سایر فیلم های سینمایی انیمیشن که از کیفیت مناسبی برخوردار هستند نگریسته و امکان حضور آنها در بخشهای مختلف رقابتی را فراهم کنند تا مبادا حقی از اهالی این رشته از سینمای ایران ضایع گردد.سینمای بلند انیمیشن رفته رفته جای خود را در سینمای ایران نیز باز کرده و حمایت هر مسئولی در هر بخشی به رشد و بالندگی آن کمک خواهد کرد و در غیر این صورت جوانه های فعلی آن نیز به زردی خواهد نشست.

وی در پایان افزود: مقوله انیمیشن نیاز به تخصص دارد و قطعا هر فردی نمی تواند به عنوان داور و یا عضو هیئت انتخاب در یک جشنواره رسمی در مقام قضاوت مبنی بر حضور و یا عدم حضور این هنر صنعت برآید و متاسفانه در ترکیب اعضای هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر یک انیماتور حضور نداشته که از انیمیشن "تهران 1500 " دفاع کند.