اعلام اسامی واجدان شرایط دریافت آرم 24 ساعت پس از نهایی شدن نرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر شده ، نرخ آرم طرح ترافیک پس از تصویب در شورای شهر تهران به تایید وزارت کشور هم برسد که بر این اساس از 27 آذر مصوبه مذکور به صورت مکتوب به وزارت کشور ارسال شده و هم اکنون منتظر اعلام نتیجه وزارت کشور هستیم .

وی ادامه داد: امسال بر اساس مصوبه شواری شهر مانند سال گذشته 98 هزار و 200 فقره آرم طرح ترافیک صادر خواهد شد.

نوروزی با بیان اینکه تعداد مجوزهای روزانه و هفتگی 10 هزار فقره خواهد بود گفت : با توجه به افزایش میزان جرایم ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک ، پیش بینی می شود به زودی استقبال از آرم های روزانه و هفتگی افزایش یابد چرا که ورود غیر مجاز و جریمه آن برای متخلفان نسبت به قیمت مجوزهای روزانه مقرون به صرفه نیست.

معاون اجرایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد : حدود 70 درصد از مجوزهای طرح ترافیک سهمیه ای است و حدود 30 درصد نیز از طریق ثبت نام متقاضیان و مشخص شدن افراد واجد شرایط براساس امتیاز بندی توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمانی که نرخ‌ها مشخص شود، طی 24 ساعت اسامی افراد واجد شرایط اعلام می شود و بلافاصله پس از آن دفاتر خدمات الکترونیک آماده دریافت مدارک متقاضیان خواهند بود.

نوروزی خاطر نشان کرد : امسال پرداخت وجوه کاملا به صورت اینترنتی خواهد بود و تحویل آرم های طرح ترافیک نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک صورت خواهد گرفت.

معاون اجرایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: رونمایی از آرم های طرح ترافیک پس از نهایی شدن نرخ مجوزها صورت خواهد گرفت و چنانچه هرچه سریعتر قیمت آرم ها مشخص شود قادر خواهیم بود که توزیع مجوزها را تا پیش از پایان سال محقق کنیم.