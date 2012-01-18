داوری آثار جشنواره شعر فجر یک هفته به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر پرویز بیگی حبیب‌آبادی گفت: با توجه به گزارش‌ دبیرخانه جشنواره مبنی بر ارسال تعداد قابل توجهی اثر در روزهای آخر مهلت اعلام شده، تصمیم گرفته شد یک هفته داوری به تعویق بیفتد تا تمام آثار مورد بررسی قرار گیرند.

دبیر جشنواره بین‌المللی شعر فجر گفت: قرار بود طی روزهای 28، 29 و 30 دی ماه اولین مرحله داوری آثار صورت بگیرد، اما با توجه به گزارش دبیرخانه با شمار زیادی از آثار مواجه هستیم که در حال وصول به دبیرخانه هستند.

بیگی حبیب آبادی ادامه داد: ما یا باید آثاری که از امروز به دبیرخانه می‌رسند را از گردونه رقابت خارج کنیم یا با توجه به اینکه 25 دی ماه آخرین مهلت شعرا برای ارائه آثار بود، برای بررسی تمام آثار اجازه دهیم کارهایی که تا 25 دی ماه به پست ارائه شده‌اند به دبیرخانه برسند.

وی با بیان اینکه معمولاً برخی عادت کرده‌اند کار را به لحظات آخر واگذار کنند و این اپیدمی به شاعران نیز منقل شده است، گفت: تصمیم نهایی بر این شد تا برای اینکه همه آثار در چرخه رقابت باقی بمانند، داوری آثار را یک هفته به تاخیر بیندازیم. بنابراین 5، 6 و 7 بهمن ماه اولین مرحله داوری انجام می شود.