کهگیلویه وبویراحمد با 237 اثر در جشنواره تولیدات حوزه هنری شرکت می کند

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 190 اثر مربوط به بخش تجسمی این جشنواره و شامل عکس، نگارگری، تصویرسازی، گرافیک، خوشنویسی، طراحی، کاریکاتور و... است.

وی بیان کرد: همچنین 10 فیلم مستند و داستانی، چهار نمایش، سه اثر موسیقی، هفت کتاب، یک اثر فرهنگ و مطالعات پایداری و 19 پژوهش نیز به این جشنواره ارسال شده است.

پارسیان نژاد اظهار داشت: این آثار تولیدات هنرمندان حوزه هنری استان از سالهای 87 تا 90 است که طی سالهای گذشته رتبه های برتر جشنواره های مختلف را نیز کسب کرده اند.

رئیس حوزه هنری استان بیان داشت: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، تازه های نشر،‌ مطالعات و فرهنگ پایداری، موسیقی و رسانه ‌های دیجیتال اردیبهشت‌ ماه 1391 در کرمانشاه برگزار می ‌شود.

وی تصریح کرد: برترین آثار هنری مراکز استانی در این جشنواره حضور پیدا می‌ کنند و در یک فضای صمیمی به رقابت می پردازند.

پارسیان نژاد یادآور شد: برگزاری این جشنواره ها نقش مهمی در تجربه اندوزی هنرمندان و ارتقای کمی و کیفی هنرمندان مراکز استانی حوزه هنری کشور خواهد داشت.