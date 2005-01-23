منتخبين موسيقي جشنواره ها، در جشنواره موسيقي فجر

به گزارش گروه فرهنگ و هنر «مهر»، مجيد لطيفي سرشت، مدير اجرايي جشنواره بيستم موسيقي فجر با اشاره به اينكه اين دوره از جشنواره مروري بر دوره هاي گذشته جشنواره خواهد داشت گفت: امسال به مناسبت اينكه شاهد برگزاري بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر هستيم، توجه ويژه اي به نوزده دوره گذشته خواهيم داشت. به همين مناسبت برخي از منتخبين سال هاي گذشته در بخش ويژه جشنواره جشنواره ها به اجراي برنامه مي پردازند.

وي ادامه داد: در اين بخش، گروه سرلك به سرپرستي سينا سرلك، گروه شرق به سرپرستي سامان احتشامي، گروه گلبانگ به سرپرستي بهناز ذاكري، گروه نهفت به سرپرستي جهانشاه صارمي، دلبر حكيم آوا و فريبا جواهري به اجراي موسيقي مي پردازند.

ستاد خبري بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجرهمچنين اعلام كرد: بخش جشنواره جشنواره ها، همه روزه راس ساعت 17 در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود.