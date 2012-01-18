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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

حسنی خبر داد:

درخشش خوشنویسان بسیجی فارس در جشنواره وقف

درخشش خوشنویسان بسیجی فارس در جشنواره وقف

شیراز - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه فجر فارس گفت: آثار خوشنویسان سازمان بسیج هنرمندان فارس به همراه دیگر آثار هنرمندان استان از داوری مرحله استانی به مرحله کشوری جشنواره وقف راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت حسنی در جمع خبرنگاران بیان کرد: در دومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف هفت نفر از اعضای بسیج هنرمندان به مرحله کشوری راه یافتند.

وی ادامه داد: هنرمندان بسیجی توانستند در جشنواره وقف در بخش نسخ فرهاد نصیری مقام دوم و مریم همایونی مقام سوم در بخش ثلث روح اله محرری مقام اول و سعیده جاویدی آزاد مقام سوم ، در بخش نستعلیق مجید رستگاری مقام دوم و محبوبه سازش مقام سوم و در بخش شکسته نستعلیق مجتبی رحم دار مقام دوم را کسب کنند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه فجر فارس برگزاری این جشنواره ها را ضروری دانست وافزود: این جشنواره ها موجب ایجاد زمینه لازم برای توسعه و گسترش عمل به سنت حسنه ی وقف در سطوح مختلف جامعه می شود.

حسنی اظهار کرد: برپایی این جشنواره ها موجب شناسایی استعدادهای درخشان در هنر خطاطی کشور و نیزارتقا بخشیدن در راستای گسترش ترویج وقف در فرهنگ عمومی است.

این جشنواره به همت اداره اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

کد مطلب 1512762

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