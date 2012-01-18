درخشش خوشنویسان بسیجی فارس در جشنواره وقف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت حسنی در جمع خبرنگاران بیان کرد: در دومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف هفت نفر از اعضای بسیج هنرمندان به مرحله کشوری راه یافتند.

وی ادامه داد: هنرمندان بسیجی توانستند در جشنواره وقف در بخش نسخ فرهاد نصیری مقام دوم و مریم همایونی مقام سوم در بخش ثلث روح اله محرری مقام اول و سعیده جاویدی آزاد مقام سوم ، در بخش نستعلیق مجید رستگاری مقام دوم و محبوبه سازش مقام سوم و در بخش شکسته نستعلیق مجتبی رحم دار مقام دوم را کسب کنند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه فجر فارس برگزاری این جشنواره ها را ضروری دانست وافزود: این جشنواره ها موجب ایجاد زمینه لازم برای توسعه و گسترش عمل به سنت حسنه ی وقف در سطوح مختلف جامعه می شود.

حسنی اظهار کرد: برپایی این جشنواره ها موجب شناسایی استعدادهای درخشان در هنر خطاطی کشور و نیزارتقا بخشیدن در راستای گسترش ترویج وقف در فرهنگ عمومی است.

این جشنواره به همت اداره اوقاف و امور خیریه برگزار شد.