بهترین سرمایه گذاری برای ارتقاء دانش مدرسه سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حافظی ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: هر ساله آمار خیرین مدرسه ساز نسبت به سال قبل از رشد تصاعدی برخوردار است.
وی گفت: در سال جاری یک هزار و 84 میلیارد تومان کمک خیرین و مشارکت مردمی به مجمع خیرین بوده که تعداد آنها 125 نفر در سطح کشور است و 900 نفر در برون مرزها مشارکت دارند.
وی افزود: ملت ما ملت فرهنگ دوست است که توانسته همواره راه افتخار به وجود آورد.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور بیان داشت: مشارکت مردم موجب شده تا مدارس ما از چهار نوبته به دو نوبته و یک نوبته تبدیل شود ولی تا رسیدن به حد مطلوب راه زیادی در پیش داریم.
معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: مدرسه سازی بهترین سرمایه گذاری برای ارتقا دانش آموزان و جهاد برای توسعه علمی کشور محسوب می شود.
رجبعلی شیخ زاده افزود: اگر امروز پیشرفت علمی کشور 11 برابر گذشته است، سنگ نمای آن به دست خیرین کار گذاشته شده است.
وی اظهار داشت: در دین اسلام همان طور که نماز خواندن عبادت است کسب علم نیز عبادت محسوب می شود و امروز مدارس ما مرکز عبادت هستند.
وی گفت: نقش خیرین و جامعه خیرین در امر مدرسه سازی بی نظیر بوده و چنانچه همراهی آنان نبود هنوز برخی از مناطق کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان به این سطح از توسعه فضاهای آموزشی نمی رسید.
معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در استان ما هنوز به فضاهای آموزشی زیادی نیاز است که در اختصاص اعتبارات استان اولویت را به اتمام پروژه های نیمه تمام و در مرحله دوم پروژه های مصوبه سفر و در مرحله سوم پروژههای جدید داده ایم.
وی بیان داشت: ضروری است تا پروژه های خیرین به محل هایی که بیشتر مورد نیاز و اولویت استان است سوق داده شود تا بتوان با اختصاص اعتبار مناسب در کمترین زمان آنها را به اتمام رسانده و به بهره برداری برسانیم.
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