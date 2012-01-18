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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

حافظی:

بهترین سرمایه گذاری برای ارتقاء دانش مدرسه سازی است

بهترین سرمایه گذاری برای ارتقاء دانش مدرسه سازی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ ساز کشور گفت: عشق به مدرسه سازی هیچ وقت متوقف نخواهد شد زیرا بهترین سرمایه گذاری برای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان مدرسه سازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حافظی ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون برنامه‌ ریزی استاندار سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: هر ساله آمار خیرین مدرسه‌ ساز نسبت به سال قبل از رشد تصاعدی برخوردار است.

وی گفت: در سال جاری یک ‌هزار و 84 میلیارد تومان کمک خیرین و مشارکت مردمی به مجمع خیرین بوده که تعداد آنها 125 نفر در سطح کشور است و 900 نفر در برون مرزها مشارکت دارند.

وی افزود: ملت ما ملت فرهنگ دوست است که توانسته همواره راه افتخار به وجود آورد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ ساز  کشور بیان داشت: مشارکت مردم موجب شده تا مدارس ما از چهار نوبته به دو نوبته و یک نوبته تبدیل شود ولی تا رسیدن به حد مطلوب راه زیادی در پیش داریم.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: مدرسه ‌سازی بهترین سرمایه‌ گذاری برای ارتقا دانش‌ آموزان و جهاد برای توسعه علمی کشور محسوب می‌ شود.

رجبعلی شیخ‌ زاده افزود: اگر امروز پیشرفت علمی کشور 11 برابر گذشته است، سنگ‌ نمای آن به دست خیرین کار گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: در دین اسلام همان طور که نماز خواندن عبادت است کسب علم نیز عبادت محسوب می شود و امروز مدارس ما مرکز عبادت هستند.

وی گفت: نقش خیرین و جامعه خیرین در امر مدرسه‌ سازی بی ‌نظیر بوده و چنانچه همراهی آنان نبود هنوز برخی از مناطق کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان به این سطح از توسعه فضاهای آموزشی نمی ‌رسید.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در استان ما هنوز به فضاهای آموزشی زیادی نیاز است که در اختصاص اعتبارات استان اولویت را به اتمام پروژه ‌های نیمه‌ تمام  و در مرحله دوم پروژه ‌های مصوبه سفر و در مرحله سوم پروژه‌های جدید داده ایم.

وی بیان داشت: ضروری است تا پروژه ‌های خیرین به محل‌ هایی که بیشتر مورد نیاز و اولویت استان است سوق داده شود تا بتوان با اختصاص اعتبار مناسب در کمترین زمان آنها را به اتمام رسانده و به بهره‌ برداری برسانیم.

کد مطلب 1512763

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