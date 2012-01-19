5 سال پایانی مبنای حقوق بازنشستگی/ افزایش بودجه آسیبهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به چکیده ای از آنها اشاره می کنیم.

افزایش تماسهای اورژانس اجتماعی

معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش دو برابری تعداد تماسهای مردم با خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی در 6 ماه ابتدایی امسال خبر داد.

مجید ارجمندی عنوان کرد که براساس آمارهای موجود در 6 ماه ابتدایی سال جاری 210 هزار تماس با اورژانس اجتماعی از سوی مردم برقرار شده است که در مقایسه با سال گذشته از افزایش زیادی برخوردار بوده است.

به گفته وی، طی سال 89 ، درمجموع مردم 210 هزار تماس یعنی معادل 6 ماه اول امسال با اورژانس اجتماعی تماس گرفته اند.

بررسی نهایی لایحه فرزند خواندگی مجلس آینده

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در تشریح آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی عنوان کرد پس از تصویب این لایحه در مجلس در نهایت شورای نگهبان ایراد شرعی به این لایحه گرفت و قرار شد تعیین تکلیف کودکان بی سرپرست از لحاظ شرعی با اذن ولی فقیه باشد به همین دلیل این مورد باید در لایحه فرزند خواندگی مد نظر قرار گیرد.

حمید رضا الوند گفته بود که ایراد شورای نگهبان از طریق دفتر نهاد رهبری پیگیری و منجر به تشکیل جلسه ای ابتدای این ماه در دفتر حقوقی نهاد رهبری شد که در این جلسه نمایندگانی از دفتر ریاست جمهوری، مجلس و سازمان بهزیستی حضور داشتند که در آن در خصوص سوال و ایراد شورای نگهبان بحث و گفتگو شد.

وی در مورد ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان عنوان کرد در نهایت قرار شد که بخش حقوقی نهاد رهبری این موضوع را پیگیری و سوال شورای نگهبان را به صورت شفاف اخذ کند و پس از آن مواردی که با قوانین شرع نیز مغایرت دارد تطبیق داده شود.

به گفته وی، البته هنگامی که این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید به قانون تبدیل شد و بنابراین دیگر لایحه نبوده و قانون است که پس از رفع ایراد شورای نگهبان برای اجرایی شدن به دستگاهها ابلاغ می شود.

این درحالی است که این قانون به دلیل تغییر مدیریتها در سازمان بهزیستی مدتی به تعویق افتاد و با روی کار آمدن مدیریت جدید مجددا به جریان افتاد.

افزایش دو برابری بودجه بخش پیشگیری از آسیبها



رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بودجه بخش پیشگیری از آسیبها در سال آینده دو برابر افزایش می‌یابد.



همایون هاشمی روز سه شنبه در همایش پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: با توجه به اهمیت توجه به بخش پیشگیری از آسیبها و همچنین بدلیل اینکه در برنامه چهارم و پنجم توسعه توجه به آسیبهای اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین بودجه این بخش نیز در سال آینده افزایش پیدا می کند.

وی به شناسایی آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: باید براساس برنامه ریزیها و اقدامات اساسی ، خانواده ها و افرادی که در معرض آسیب قرار دارند را شناسایی کرده تا بتوانیم با اجرای برنامه‌های اصولی در جهت رفع مشکلات این افراد اقدام کنیم.

اختصاص اعتبار سال آینده تعاونی‌ها به بهزیستی و کمیته امداد



معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس هماهنگیهای انجام شده اعتبارات سال آینده تعاونیها به سازمان بهزیستی و کمیته امداد اختصاص پیدا می کند.



سید عبدالله عمادی صبح سه شنبه در همایش معاونین پیشگیری بهزیستی افزود: قرار گرفتن اعتبارات تعاونیهای سراسر کشور به بهزیستی و کمیته امداد کمک بسیار موثری در رفع مشکلات گروه هدف این دو نهاد است .



وی با اشاره به احیای معاونت پیشگیری در سازمان بهزیستی گفت: احیای مجدد این معاونت می‌توان از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کرد.



به گفته وی، هم اکنون آسیب‌های اجتماعی با شکل جدید در جامعه ظهور پیدا کرده بطوریکه جوانان و نوجوانان را مورد حمله قرار داده است به همین دلیل باید اقدامات گسترده ای برای جلوگیری از این آسیب‌ها انجام شود.





شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد توسط 3500 تیم متخصص



این هفته معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی از شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد توسط سه هزار و 500 تیم کارشناسی خبر داد.



فرهاد اقطار با بیان این مطلب افزود: در سال جاری سازمان بهزیستی برنامه های زیادی برای کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انجام داده است بطوریکه این برنامه ها در سال آینده نیز ادامه داشته و همچنان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در مورد برنامه های پیشگیری از اعتیاد نیز گفت: بدین منظور تیمهای تخصصی و کارشناسی در محیطهای شهری و روستایی و همچنین محیطهای کاری تشکیل شده است و این تیمها نسبت به آموزش مهارتهای پیش از اعتیاد به افراد در سنین مختلف بخصوص جوانان اقدام می کنند.



شناسایی پنج هزار معلول روستایی در استان تهران



این هفته معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران از شناسایی بیش از پنج هزار معلول روستایی در استان تهران خبر داد و گفت: برای این افراد پرونده تشکیل شده و بزودی تحت پوشش قرار می‌گیرند.



محسن رحیمی افزود: پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه نگهداری معلولان در مراکز شبانه روزی و مراکز روزانه آموزشی، پرداخت شهریه دانشجویان، پرداخت حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و... از جمله خدمات توانبخشی است که به مددجویان ارائه می شود.

وی از شناسایی معلولان در روستاها خبر داد و گفت: هم اکنون درحال انجام اقدامات مددکاری این افراد هستیم و پس از طی شدن مراحل مختلف به این افراد یارانه پرداخت خواهیم کرد.

450 هزار بازمانده مستمری بگیر مشمول پرداخت صددرصدی



این هفته مدیرکل امور فنی مستمری‌های صندوق بیمه تامین اجتماعی گفت: 450 هزار پرونده بازماندگان مستمری بگیر تامین اجتماعی مشمول اصلاح ماده 83 قانون تامین اجتماعی هستند که براساس آن صد درصد مستمری به آنان تعلق می گیرد.



منصور آتشی افزود: در گذشته سهم پرداختی به همسر مستمری بگیر متوفی 50 درصد بود که در صورت داشتن فرزند نیز سهم هر کدام 25 درصد در نظر گرفته می شد و چنانچه مستمری بگیر فرزندی نداشت فقط 50 درصد مستمری به همسر بازمانده تعلق می گرفت.



وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این امر مشکلاتی را برای همسر متوفی ایجاد می کرد به همین دلیل ماده 83 قانون تامین اجتماعی اصلاح شد و براساس اصلاحات صورت گرفته بزودی این دسته از زنان که فرزندی تحت تکفلشان ندارند از حقوق کامل برخوردار می شوند.

به گفته مدیرکل امور فنی مستمری‌های صندوق بیمه تامین اجتماعی ، اصلاح صورت گرفته قانون از تیرماه امسال قابلیت اجرایی دارد و اجرا می شود.



تعیین حقوق بازنشستگی براساس دستمزد پنج سال پایانی



این هفته مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه از این پس حقوق و مستمری بازنشستگانی که حقوق آنان با افزایش غیر عادی در سالهای آخر کار روبرو شده است براساس دستمزد بیمه‌شدگان در پنج سال پایانی آنان محاسبه می‌شود.



محمد حسین زدا افزود: براساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی مکلف شده حقوق و دستمزد بازنشستگان را در صورت افزایش غیرعادی حقوق آنها در دو سال پایانی کار، براساس حقوق پنج سال آخر محاسبه کند.

تاکنون حقوق و دستمزد بازنشستگان براساس دستمزد دو سال پایانی آنان محاسبه می شد.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: این اقدام به منظور برقراری مستمری بازنشستگی با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان انجام می شود.

وی در مورد ارتقاء شغلی بیمه شدگان نیز گفت: درصورتی که افزایش حقوق سالهای پایانی به دلیل ارتقاء شغلی باشد دو سال پایانی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی است.