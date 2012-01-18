قصه گویی بهترین ابزار برای انتقال ارزشهای انقلاب به نسل سوم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست خبری پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه که با حضور 16 کشور خارجی برگزار می شود، افزود: این جشنواره با هدف بررسی شیوه های کهن و نوین قصه گویی، بررسی امکان قصه گویی توسط جوانان و کودکان، نقش قصه گویی در توسعه فعالیتهای هنری و ادبی ویژه کودکان و نوجوانان است.

وی در ادامه معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای آذربایجان غربی به خصوص ارومیه و فرهنگی غنی دینی و ملی را از دیگر اهداف میزبانی جشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه عنوان کرد و گفت: پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی از ششم تا نهم بهمن ماه جاری در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار می شود که مسئولان باید زمینه برگزاری هر چه بهتر این جشنواره را فراهم کنند .

ابراهیمی ادامه داد: تمامی مسئولان استانی و شهرستانی از فرصت پیش آمده در این جشنواره باید برای معرفی ارومیه به عنوان یک شهر فرهنگی و ورزشی بهره برده و با اقدامات تبلیغاتی مناسب و کارشناسی شده موجبات توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را در استان فراهم کنند .

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت: با برگزاری این جشنواره زمینه تبادل اندیشه و تجربه بین قصه گویان ایرانی و خارجی فراهم می شود.

ابراهیمی، شناسایی شخصیت و وقایع زندگانی چهار بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه (ص)، حضرت فاطمه زهرا (ص)، حضرت هاجر و حضرت مریم (ص) به همراه بازگویی قصه ها و داستانهای ناگفته از انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را از محورهای مهم این جشنواره عنوان کرد.

وی یادآور شد: برپایی نمایشگاه از آثار و تالیفات جشنواره و ترجمه کتابهایی با موضوع قصه گویی، اعزام قصه گویانی از جشنواره به شهرهای خوی، مهاباد، اشنویه و... از بخشهای جنبی این جشنواره است.