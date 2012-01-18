۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

انصاری تاکید کرد:

برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها تقویت شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بر تقویت برنامه‌های فرهنگی و پرداختن به موضوع انتظار و مهدویت در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب انصاری در جلسه کمیسیون دانشجویی استان قم، به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: انتخابات مهمی در پیش رو داریم و انتظار است تا همه گروه ها با همت و تلاش در راستای هر چه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات تلاش کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌های مناظره انتخاباتی در دانشگاه‌ها می‌تواند در پرشورتر برگزار شدن انتخابات نقش بسزایی داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند به کرسی‌های آزاد اندیشی نیز کمک کند.

معاون استاندار قم بر تقویت برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و بیان داشت: باید فضای دانشگاه‌ها را از این مسائل پر کنیم و موضوع انتظار و مهدویت را مد نظر قرار دهیم.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: دانشجویان ما به دنبال مباحث فرهنگی هستند و باید از ذوق آنها در راستای مباحث فرهنگی استفاده شود.

وی در ادامه به موضوع خوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد و گفت: باید با دانشجویان در خوابگاه‌ها ارتباط بیشتری داشته باشیم و بتوانیم به آنها مشاوره دهیم.

همچنین معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از خوابگاه‌های دانشجویی پردیس قم دانشگاه تهران و سایت احداث خوابگاه‌های جدید این دانشگاه بازدید کرد.

