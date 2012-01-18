سارق اینترنتی در بوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جهانشیری در این رابطه اظهار داشت: شخصی به هویت "ز" با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد از حساب وی دو میلیون ریال سرقت شده است.



وی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان بوشهر پس از اطلاع از موضوع تحقیقات خود را شروع کرده و پس از استعلام از بانک مشخص شد همه خریدهای صورت گرفته از بانک پارسیان بوده است.



جهانشیری ادامه داد: مشخصات فنی کاربر برداشت‌کننده گرفته شد و در این راستا با اقدامات فنی، آدرس خریدار مشخص و متهم به نام " ز" که فرزند شاکی بود دستگیر شد و به سرقت خود اعتراف کرد.



وی افزود: از آنجا که بیش از 50 درصد جرائم سطح استان بوشهر به جرائم مالی و برداشتهای اینترنتی مربوط می شود با بررسی دلایل آن می‌توان به نداشتن آگاهی کافی و مناسب و مسلط نبودن به روش و شیوه‌های کاربردی در فضای مجازی اشاره کرد.



رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان بوشهر ادامه داد: این امر باعث بروز آسیب‌ها و خطراتی برای کاربران می‌شود که همواره توصیه می‌شود هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند.



وی اضافه کرد: با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک، استفاده از خدمات اینترنتی بانک‌ها و افزایش استفاده از کارت‌های اعتباری، رعایت نکات ایمنی و امنیتی در بحث حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری به ویژه حفظ رمزهای حساب‌ها و کارت‌ها لازم و ضروری است.