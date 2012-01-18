به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: آلودگی هوا در اثر چهار عامل اصلی زیاد شدن تعداد شهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی، گسترش ترافیک شهری، توسعه سریع اقتصادی و افزایش مصرف انرژی در بخشهای دیگر شکل می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان بیان کرد: آلاینده‌های زیست‌محیطی غالبا با عامل انسانی و عملکرد او در طبیعت ظهور و بروز می‌کنند و بخش مهمی از این آلاینده‌ها که ناشی از سوخت ماشین‌آلات سنگین، سبک و کارخانه‌هاست، موجبات آلودگی هوا و آلودگی صوتی را فراهم می‌کند.

وی اظهارداشت: برای بسترسازی و اشاعه فرهنگ حفظ و حراست از هوای پاک در کشور باید شرایطی را برای شهروندان فراهم آورد تا با اطلاع‌رسانی به‌موقع مشارکت فعال آنان میسر شود، علاوه بر آلاینده‌هایی که بدان اشاره شد، پساب فاضلاب برخی از کارخانه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی در اطراف شهرها رها شده و منبع بیماریهای مختلف می‌شود که این عارضه صنعت صرفا به آلودگی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها ختم نمی‌شود بلکه هدایت پساب فاضلاب صنعتی به چاهها، آب‌های زیرزمینی را نیز آلوده می‌‌کند.

وفادار تصریح کرد: فرهنگ‌سازی برای استقبال عمومی شهروندان به استفاده مطلوب از وسایل نقلیه عمومی به جای تک‌‌ سرنشینی از طریق رسانه‌های گروهی و متولیان امر آموزش،کاهش و با ثبات نگهداشتن نرخ حمل‌ونقل درون‌شهری با هدف گرایش عمومی به استفاده از وسایل نقلیه عمومی با همکاری مسئولان ذیربط،ترویج فرهنگ گازسوز کردن خودروها اعم از شخصی، تاکسی ، اتوبوس‌ها و حمایت یارانه‌ای دولت از این طرح، از جمله راه کارهای دست یابی به هوای پاک است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان بیان کرد: هوا لازمه حیات است و نیاز به آن بیش از آب و غذاست در اهمیت هوا همین بس که آدمی می تواند بدون غذا چند روز یا چند هفته زندگی کند ولی بدون هوا چند دقیقه بیشتر نمی توان زنده بود استفاده از هوای پاک و سالم، از جمله حقوق طبیعی انسان هاست، آلوده نکردن هوا، یعنی رعایت این حق از حقوق طبیعی مردم که رضایت خدا و رعایت حقوق او را در پی دارد، همان گونه که دوست داریم در هوای پاک و عاری از هرگونه آلودگی نفس بکشیم، باید برای دیگران نیز همین را بپسندیم و از آلوده کردن هوا بپرهیزیم.

وفادار افزود: پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری، یکی از رهآوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اظهارداشت: تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد، فرآورده های مضر و زیانبخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها را تهدید می کند.

وی تصریح کرد: از نخستین دهه های قرن بیستم، به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، تحقیقات و برنامه های علمی برای کنترل آلاینده های بسیارمضررا آغاز کردند و متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرارنگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ روز به روز رو به وخامت می گذارد.