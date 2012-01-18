بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز پدیده اینورژن طی ماه گذشته در اصفهان اظهار داشت: با بروز این پدیده شدت آلاینده‌های جوی نیز افزایش یافته و به صورت معمولی پدیده اینورژن و وارونگی دما به ماه‌های آذر و دی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در چهارمین روز از هفته هوای پاک قرار داریم، ادامه داد: افزایش آلودگی هوای اصفهان به عوامل مختلفی بستگی دارد و در حال حاضر از تمهیدات و راهکار‌های مختلفی در راستای کاهش و کنترل آلاینده‌های موجود در هوای اصفهان استفاده می‌شود.

مسئول سنجش آلودگی هوای اداره کل محیط ‌زیست استان اصفهان تاکید کرد: از ابتدای سال تا 26 دی ماه جاری تنها 193 روز هوای سالم در اصفهان وجود داشته است.

وی به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در سطح شهر در راستای کاهش آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و افزود: طی این مدت به مدت هفت روز هوای پاک، 97 روز هوای نا‌سالم، پنج روز بسیار نا‌سالم و دو روز هوای خطرناک در اصفهان حاکم بوده است.

صادقیان تصریح کرد: آلودگی هوا به صورت خزنده و نا‌محسوس بر روی سلامتی مردم اثر می‌گذارد و مردم باید در زمان تشدید آلاینده‌های جوی رفت و آمد خود را در سطح شهر کاهش بدهند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به نتایج آلودگی هوا توجه داشته باشند، بیان داشت: تشدید آلاینده‌های جوی نتایج نامناسبی برای سلامتی مردم و به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران و به ویژه بیماران قلبی و عروقی در بردارد.