به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب سه نمایشنامه با نام‌های «‍پری‌خوانی عشق و سنگ»، «با صحرا بخوان، بی‌صدا» و «جریره» آورده شده است.

این کتاب را واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران تدوین کرده و انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است.

«پری‌خوانی عشق و سنگ» یک تک‌گویی نمایش است که در آن یگانه بازیگر زن نمایش جای همه آدم‌های روی صحنه بازی می‌کند و در عین حال جاهایی ماجرا را روایت می‌کند. بنابراین هرجا که زن در حال روایت ماجراست از صدای طبیعی خود بهره می‌گیرد و هرجا که جای کودک، مادرخوانده، برادر، فرستاده، مردان و جنیان و ... است در نقش آنها قرار می‌گیرد و با صداسازی حضور این افراد را بر صحنه جان می‌بخشد. پس در بخش‌های توصیفی زن‌راوی است و در بخش‌های نمایشی جای آدم‌های دیگر و با صدای آنها بازی می‌کند.

«پری‌خوانی عشق و سنگ» درباره عشق اسطوره‌ای یک زن به یک رسول است. نمایشنامه‌ای درباره اینکه چگونه کلمات، زندگی این زن را دگرگون می کند و او یک شبه از یک زن عامی به یک زن فرهیحته تبدیل می‌شود.

در ابتدای نمایش دوم کتاب به جای مقدمه آمده است: بایزدی بسطامی گفت: روانه حج شدم. در راه سیاهی را دیدم. مرا گفت: ای بایزید کجا می‌روی؟ گفتم: به مکه. گفت: آن را که می‌طلبی در بسطام رها کردی و تو این نمی‌دانی؟ او را می‌جویی حال آنکه او از رگ گردن به تو نزدیک‌تر است.

«با صحرا بخوان، بی‌صدا» روایتگر کاروان‌سالار مسلمانی است که تنها یک مسافر زن یهودی در کاروان خود دارد، این دو در صحرا گم می‌شوند و به چاهی برمی‌خورند که آنان را به زمانهای مختلف می‌برد.

و نمایشنامه سوم با نام «جریره» بر اساس شاهنماه فردوسی نوشته شده و نام آن هم از نام یکی از شخصیت‌های نمایش برگرفته شده است.

فرنگیس و جریره دو زن سیاوش می‌کوشند تا اختلاف‌ها و کینه‌های خود را کنار بگذارند و در این خصوص جریره زن ایرانی سیاوش برای نجات جان شوهرش فداکاری بسیار می‌کند و حتی حاضر است جان پسرش را به خطر بیندازد.

این کتاب در شمارگان 2500 نسخه به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.