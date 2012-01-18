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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

غیاثی تبار در گفتگو با مهر:

فعالیت تشکل مربیان فنی و حرفه ای البرز موجب ارتقای آموزش‌ها می شود

فعالیت تشکل مربیان فنی و حرفه ای البرز موجب ارتقای آموزش‌ها می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: فعالیت تشکل مربیان فنی و حرفه ای استان البرز موجب ارتقای آموزش‌ها می شود .

تقی غیاثی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعال سازی تشکل مربیان از اولویتهای برنامه های اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز بوده و این امر با همکاری بخشهای مربوطه دنبال شده است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ادامه گفت: استفاده از تجربیات، همفکری و هماهنگی در امر برنامه ریزی آموزشی، یک اصل مهم و اساسی محسوب می شود.

این مسئول ادامه داد: فعال سازی تشکل مربیان، زمینه ای برای تحقق این اصل مهم است و باید همواره به این امر توجه کافی داشته باشیم و اهمیت آن را دریابیم.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: این تشکل با همکاری واحد پژوهش در حوزه معاونت آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز فعال شده است.

غیاثی تبار گفت: یکی از فعالیتهای اعضای این تشکل، تشکیل جلسات با حضور مسئولان و کارشناسان آموزشی بخش دولتی و خصوصی است و این امر دنبال می شود.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ادامه داد: اعضای تشکل مربیان در استان البرز می توانند به عنوان بازویی توانمند در برنامه ریزی های آموزشی عمل کنند که این امر اهمیت فراوانی دارد.

کد مطلب 1512782

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