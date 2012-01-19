انیمیشن "تهران 1500"خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اخبار جالب در این هفته در حوزه فیلم کوتاه، حضور سرزده جواد شمقدری؛ معاون سینمایی وزارت ارشاد در ساختمان جدید انجمن سینمای جوان و دیدن از این مرکز بود. معاون سینمایی وزارت ارشاد با حضور در انجمن سینمای جوان از بخش های مختلف این انجمن دیدار کرد و روح الله شمقدری؛ نایب رئیس هیات مدیره، نظرات راهبردی خود در خصوص فعالیت واحدهای ستاری انجمن ارائه کرد.

در این دیدار روح الله حجازی نایب؛ رئیس هیات مدیره نیز طی گزارشی کوتاه از نحوه برگزاری جلسات این هیات در زمان مدیریت جدید انجمن، عملکرد مدیرعامل انجمن را مثبت و رو به رشد اعلام کرد و به برطرف شدن مشکلات و کمبودهای اجرایی و اداری خانواده بزرگ انجمن از گذشته تا کنون اشاره کرد.

- در خبرها آمده بود که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی عزم خود را برای گرفتن سیمرغ های رنگین سی امین جشنواره فیلم فجر جزم کرده است و شش فیلم سینمایی در بخش های رقابتی "مسابقه سودای سیمرغ" و پنج فیلم در بخش "مسابقه فیلم های اول در این دوره از جشنواره دارد؛ برهمین اساس فیلم های "سلام بر فرشتگان"، "گیرنده"،"پنجشنبه آخر ماه"،"رهاتر از دریا"و "فیلاد دلفی" در بخش مسابقه سودای سیمرغ نمایش (نگاه نو) نمایش داده می شود. مستندهای بلند آینه‌های غبار گرفته" ، "بانوی مبارز" ، "دوبلور ساکت" ، "ستاره‌ها" کار گروهی ،"کریم" ، "نویسنده بودن" و فیلم "1559" به بخش مسابقه آثار مستند جشنواره سی ام راه یافته است.

- انیمیشن "تهران 1500"به کارگردانی بهرام عظیمی از آن دسته از فیلم هایی بود که هنگام ساخته شدن سر و صدای بسیاری به پا کرد و حضور همه بازیگران و سینماگران مطرح دراین فیلم را نوید داده بودند و به گفته روانبخش صادقی نائیب رئیس انجمن فیلمسازان انیمیشین سینمای ایران حدود 250 سینماگر در ساخت و تکمیل این پروژه همکاری داشته اند و حالا اتفاقی که افتاده این است که این فیلم از بخش مسابقه سینمای ایران بیرون کشیده شده است و دربخش مهمان به ان جا داده اند.

از همین رو نائیب رئیس انجمن فیلمسازان انیمیشین سینمای ایران در گفتگویی اعتراض خود را به چرایی عدم نمایش این فیلم دربخش مسابقه را اعلام کرده است او این گفتگو چنین گفت که فیلم انیمیشن "تهران 1500" قابلیت حضور و رقابت در بخش مسابقه سینمای ایران را در فیلم فجر را دارد و انجمن فیلمسازان انمیشین ایران (آسیفا) از حضور این فیلم در بخش مسابقه این جشنواره حمایت می کنند.این انیماتور معتقد است که این فیلم شاید در بخش طراحی صحنه و یا بازیگری با فیلم های حاضر در بخش مسابقه قابل رقابت نباشد اما در سایر رشته های دیگر چون، صدابرداری، صداگذاری، کارگردانی ، تهیه کنندگی، جلوه های ویژه و آهنگسازی و ...حرف برای گفتن دارد.

- هفته گذشته نشست آسیب شناسی چرایی عدم استقبال رسانه و سینماگران به دومین جشنواره فیلم عمار برگزار شد ، وحید جلیلی مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم عمار به صدا و سیما به دلیل عدم پوشش برنامه های جشنواره فیلم عمار اعتراض کرد او همچنین با تاکید بر این نکته که تشکیلات سینمایی عمار متعلق به فیلمسازان حزب اللهی است با رسانه های طیف روشنفکری هم انتقادهایی وارد کرد و گفت که بایکوت رسانه های روشنفکری از این جشنواره یکی از موارد سئوال برانگیز بود چراکه یک برخورد باندی و سیاسی در اطلاع رسانی ایجاد شد و تعمدا رسانه های روشنفکری جشنواره فیلم عمار را انکار کردند و جریان موج نوی سینمای انقلابی را نادیده گرفتند.

- مستند بلند "میراث آلبرتا" ساخته حسین شمقدری به بخش سینمای مستند راه یافته است و قرار است در سی امین جشنواره فیلم فجر نمایش دهد، اما از آنجا که بحث ممیزی فیلم ها داغ است و هرفیلمسازی شکایت از نادیده گرفته شدن فیلم خود و یا ممیزی و اصلاحیه های وارد شده به فیلم است؛ انتظار می رود که حسین شمقدری پسر جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد با خیال آسوده تری در جشنواره فیلم فجر حاضر شود. اما شمقدری مسبت به این تفکر واکنش نشان داد و به خبرنگار مهر، گفت که تفکر غالب این است که چون من پسر معاون سینمایی هستم فیلمم بدون هیچ نظارتی وارد جشنواره فیلم فجر می‌شود در حالی که چنین نیست؛ "میراث آلبرتا" در شورای نظارت بر جشنواره، پنج اصلاحیه خورد.

- حضور کم رنگ سینمای مستند اجتماعی در بخش مستندهای سی امین جشنواره فیلم فجریکی از نکاتی بود که اعضای هئیت انتخاب این دوره از جشنواره به کرات به آن اشاره کردند، حسین خورشیدی عضو هیات انتخاب بخش در جستجوی حقیقت جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت که مستندهای اجتماعی در فیلم فجر مورد بی مهری قرار گرفته اند در حالی که فیلم قابل توجهی درحوزه این ژانر سینمایی برای انتخاب وجود نداشت.

خورشیدی در ادامه چنین گفت که تنوع موضوعی قابل توجهی در مجموع فیلم های ارسال شده به جشنواره وجود داشت و هیات انتخاب با توجه به کیفیت فیلم ها، آثار را انتخاب کردند. حال اینکه چرا حضور مستندهای اجتماعی در جشنواره کم رنگ است به کم کاری و یا نادیده گرفتن المان های یک مستند اجتماعی از سوی اعضای هیات انتخاب نبوده است و حتی سیاست گذاری های جشنواره هم مبنی بر دیده نشدن این آثار چیده نشده بود.

- و اما خبر رسید که 714 فیلم کوتاه، مستند و بلند به دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه حسنات ارسال شد.در بین آثار ارسال شده فیلمسازان در شهرهای اصفهان، تهران و اردبیل به ترتیب بیشترین آمار فیلم‌ها را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.همچنین تعداد 231 فیلمنامه به دبیرخانه ارسال شده است و محسن علامه، شهره سجادیه و عطیه سلطانی، از اعضای هیئت انتخاب در بخش فیلمنامه هستند. از این تعداد41 فیلمنامه مربوط به شهر اصفهان و 34 فیلمنامه مربوط به شهر تهران است.

- خبر دیگر اینکه اعتراضات وال‌استریت توسط مستندسازان ایرانی به تصویر درخواهد آمد. یکی از ویژگی های این فیلم مستند توجه به این مطلب است تهیه کننده قصد دارد نگاهی روشنگرانه به نهضت خودجوش و مردمی وال استریت داشته باشد از همین‌رو قرار است سه فیلم مجزا توسط سه کارگردان با نگاهی مجزا به این جریان ساخته شود، یکی از کارگردان‌های این مجموعه یک فیلمساز آمریکایی است، و دو فیلمساز دیگر از مستندسازان خوب ایرانی هستند.

- خبر آخر اینکه آخرین مهلت دریافت آثار در جشنواره اترک تا هشتم بهمن تمدید شد. پیرو درج خبری مبنی بر پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره اترک تا آخر دی ماه، براساس تماس های دریافتی روابط عمومی انجمن از سوی هنرمندان و مراکز مختلف هفت استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و با موافقت هاشم میرزاخانی رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره های منطقه ای سینمای جوان، مهلت دریافت آثار تا پایان وقت اداری روز شنبه هشتم بهمن ماه تمدید شد.