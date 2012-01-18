قم در لیگ دسته اول تیراندازی ماندنی شد

حسین مهره‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: امسال رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه‌های کشور با کیفیتی مطلوب و در سطح بالا با شرکت هفت تیم برگزار شد که تیم قم در نهایت در بین چهار تیم برتر قرار گرفت.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت‌های هفته پایانی لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه‌های کشور، بیان کرد:هفته هشتم و پایانی پیکارهای لیگ دسته اول با رقابت نزدیک مدعیان صعود به لیگ برتر، به میزبانی هیئت تیراندازی استان بوشهر به انجام رسید.



رئیس هیئت تیراندازی استان قم ابراز داشت: در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه‌های کشور، تیم‌های لیگی در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی برای صعود به لیگ برتر و همچنین فرار از سقوط به لیگ دسته اول رقابت نزدیکی داشتند.



وی عنوان کرد: در رشته تفنگ بادی رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه‌های کشور، محمد زائر رضایی از تیم تیراندازی شرکت ملی حفاری با 584 امتیاز بالاتر از سایر رقبا از تیم‌های دیگر موفق به کسب جایگاه نخست شد.



مهره ساز بیان داشت: این در حالی است که در مسابقات رشته تفنگ بادی، حامی یحیی از تیم تیراندازی زنجان با 577 امتیاز عنوان دومی را کسب کرد و مسعود مهدی زادگان دیگر عضو تیم تیراندازی شرکت ملی حفاری با 575 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.



وی در ادامه به نتایج به دست آمده در بخش تیمی رقابت‌های رشته تفنگ بادی لیگ دسته اول تیراندازی باشگاه‌های کشور اشاره کرد و افزود: در همین رشته و در بخش تیمی شرکت ملی حفاری با 1721 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت.



رئیس هیئت تیراندازی استان قم بیان کرد: بعد از تیم مدعی حفاری اهواز، تیم تیراندازی هیئت زنجان با 1682 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد، ضمن اینکه تیم تیراندازی هیئت بوشهر با 1675 امتیاز به رتبه سوم را کسب کرد.



وی یاد آور شد: در رشته تپانچه بادی و در پایان رقابت‌ها بخش انفرادی، نیما کلهری از زنجان با کسب 566 امتیاز به مقام اول دست یافت و موفق به کسب مقام قهرمانی رشته تپانچه بادی رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شد.



مهره ساز عنوان کرد: همچنین بعد از تیرانداز تیم هیئت زنجان، دو تیرانداز تیم میزبان هفته پایانی مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی باشگاه‌های کشور یعنی مهدی بارانی با 562 امتیاز و حسن چاپی با 561 امتیاز هر دو از بوشهر دوم و سوم شدند.



وی به رده بندی تیمی بخش تپانچه بادی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در پایان این دوره از رقابت‌ها و در بخش تیمی رشته تیراندازی با تپانچه بادی لیگ دسته اول کشور، تیم هیئت تیراندازی بوشهر با 1655 امتیاز، زنجان با 1651 امتیاز و اردبیل با 1643 امتیاز مقام های اول تا سوم را کسب کردند.



به این ترتیب با پایان یافتن رقابت‌های این دسته تیم‌های شرکت ملی حفاری و زنجان با کسب 104 امتیاز در مجموع رشته های تفنگ و تپانچه موفق به راهیابی به لیگ برتر شدند و تیم های لرستان و گلستان نیز به دسته دو سقوط کردند.