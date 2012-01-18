نباید به کشور چین زیاد اعتماد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: نباید به کشور چین در خصوص واگذاری پروژه و طرح های ایران زیاد اعتماد کنیم.



وی ادامه داد: در حال حاضر کشور چین در برخی از مناقصه های کشور ایران از جمله مخابرات قیمت بسیار پایینی را پیشنهاد می دهد تا بتواند طرح را خود اجرا کند ولی از طرف دیگر اطلاعات و نقشه طرح را به دشمنان ایران با قیمت بسیار بالا به فروش می رساند بنابراین نباید به کشور چین خیلی اعتماد کنیم.



فرمانده حملات سایبری در خصوص اهداف پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب اضافه کرد: پایدار سازی زیر ساخت های آب در برابر تهدیدات، تداوم تولید آب آشامیدنی در کشور، کاهشآسیب پذیری زیر ساخت های آب، پایداری در سیستم سایبری صنعت آب، حفظ سرمایه های اساسی صنعت آب کشور، ایجاد قدرت و توان بازیابی سریع سیستم آسیب دیده، حفظ اسناد و مدارک علمی و فنی از جمله اهداف پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب است.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: حفظ نیروی انسانی متخصص، تولید سامانه ملی و منطقه آبی و شهری ذخیره آب اضطراری، حفظ قدرت اداره مردم توسط دولت در حوزه آب، تولید قابلیت تسهیل مدیریت بحران ناشی از جنگ در دستگاه آب، توسعه پایدار و ایمن آب در آینده در برابر تهدیدات و ایجاد ظرفیت تولید دو منظوره دفاعی و توسعه در طرح های آبی از دیگر اهداف پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب است.



سردار جلالی در رابطه با راه کارهای پدافند غیر عامل در صنعت آب نیز اظهار داشت: تداوم تولید آب کشور در شرایط جنگ، ذخیره سازی اقلام حیاتی صنعت آب، داشتن طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ و تولید پایداری در حوزه سایبری آب راه کارهای پدافند غیر عامل در صنعت آب است.