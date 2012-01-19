۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

الهه راستگو با مهر مطرح کرد:

اصلاح‌طلبان در صحنه انتخابات مجلس نهم غایب نیستند

الهه راستگو داوطلب نمایندگی در انتخابات مجلس نهم که با گرایش اصلاح‌طلبی وارد صحنه رقابت‌های انتخاباتی شده است، گفت: از شورای نگهبان می‌خواهم که در تعیین صلاحیت‌ها با وسعت‌نظر بیشتری امکان حضور افراد را فراهم کند.

الهه راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه آیا با تابلوی اصلاح‌طلبی وارد رقابت‌های انتخابات مجلس نهم می‌شوید، گفت: اصلاح‌طلبی، قانون‌گرایی و عمل به قانون است. با این دیدگاه وارد انتخابات شدم که معیار اصلاحات، قانون اساسی است و باید بر این اساس اصلاحات مورد نیاز را انجام دهیم.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار از تدوین برنامه‌هایش برای گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله زنان، جوانان و کارگران خبر داد و افزود: اعتقاد دارم یکی از راهکارهای منطقی و معقول برای اصلاح امور، حضور در مجلس است.

وی ثبت نام اصلاح‌طلبان برای داوطلبی نمایندگی مجلس نهم از تهران و دیگر حوزه‌های انتخابیه را فرصت دانست و گفت: این حضور اصلاح‌طلبان موجب اشتیاق طرفداران آنها شده که به افزایش مشارکت در انتخابات کمک می‌کند.

