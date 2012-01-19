الهه راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه آیا با تابلوی اصلاحطلبی وارد رقابتهای انتخابات مجلس نهم میشوید، گفت: اصلاحطلبی، قانونگرایی و عمل به قانون است. با این دیدگاه وارد انتخابات شدم که معیار اصلاحات، قانون اساسی است و باید بر این اساس اصلاحات مورد نیاز را انجام دهیم.
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار از تدوین برنامههایش برای گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان، جوانان و کارگران خبر داد و افزود: اعتقاد دارم یکی از راهکارهای منطقی و معقول برای اصلاح امور، حضور در مجلس است.
وی ثبت نام اصلاحطلبان برای داوطلبی نمایندگی مجلس نهم از تهران و دیگر حوزههای انتخابیه را فرصت دانست و گفت: این حضور اصلاحطلبان موجب اشتیاق طرفداران آنها شده که به افزایش مشارکت در انتخابات کمک میکند.
