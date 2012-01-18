نسبت به آزادی مهندسان ربوده شده ایرانی اهتمام داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رئوف شیبانی سفیر کشورمان در سوریه در ملاقات با فیصل مقداد قائم مقام وزارت خارجه این کشور، پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و روابط دوجانبه ایران و سوریه گفتگو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات صحنه داخلی و خارجی سوریه مورد ارزیابی قرار گرفت.

شیبانی ضمن اعلام حمایت از اقدامات اصلاحی بعمل آمده بویژه تصمیمات متخذه اخیر از سوی رئیس جمهور سوریه و همچنین تصمیم سوریه در تدوین قانون اساسی جدید و پیشنهاد رییس جمهور سوریه در برگزاری همه پرسی عمومی نسبت به قانون اساسی جدید، تاکید کرد که این روند می تواند فرصتهای بسیاری را برای سوریه در جلب مشارکت اکثریتی مردمی و خنثی نمودن توطئه های خارجی فراهم کند.

موضوع تکنسین های ایرانی ربوده شده در شهر حمص و آخرین تلاشهای بعمل آمده به منظور آزادی آنان نیز در این دیدار مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت.

قائم مقام وزارت خارجه سوریه با ارائه آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی مقامات امنیتی کشورش در جهت آزادسازی مهندسین ایرانی به گروگان گرفته شده و پیشرفتهای حاصله در این خصوص ، بار دیگر بر اهتمام جدی کشورش در پیگیری این مسأله تاکید کرد و گفت: وزارت خارجه سوریه به سرنوشت آنها اهتمام داشته و با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

