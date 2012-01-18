سه گروه کودک در جشنواره موسیقی فجر می نوازند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه‌ها هر کدام دو اجرا در سالن اندیشه حوزه هنری خواهند داشت.



بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن به دبیری حسن ریاحی در تهران، کرج، شیراز، قزوین، گرگان و یاسوج برگزار می شود.

