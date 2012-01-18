سه گروه کودک در جشنواره موسیقی فجر می نوازند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروهها هر کدام دو اجرا در سالن اندیشه حوزه هنری خواهند داشت.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن به دبیری حسن ریاحی در تهران، کرج، شیراز، قزوین، گرگان و یاسوج برگزار می شود.
در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر سه گروه پارس به سرپرستی ناصر نظر، ارکستر کودکان ایران زمین به سرپرستی سودابه سالم و گروه ارف به سرپرستی مسعود نظر به اجرای برنامه می پردازند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این گروهها هر کدام دو اجرا در سالن اندیشه حوزه هنری خواهند داشت.
کد مطلب 1512804
نظر شما