  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

سه گروه کودک در جشنواره موسیقی فجر می نوازند

سه گروه کودک در جشنواره موسیقی فجر می نوازند

در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر سه گروه پارس به سرپرستی ناصر نظر، ارکستر کودکان ایران زمین به سرپرستی سودابه سالم و گروه ارف به سرپرستی مسعود نظر به اجرای برنامه می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه‌ها هر کدام دو اجرا در سالن اندیشه حوزه هنری خواهند داشت.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن به دبیری حسن ریاحی در تهران، کرج، شیراز، قزوین، گرگان و یاسوج برگزار می شود.
 

کد مطلب 1512804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها