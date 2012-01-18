کادر پروازی هما به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه کادر پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به "بان کی مون"
دبیرکل سازمان ملل متحد به شرح ذیل است:
"این روزها سالگرد سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) است. ما کادر پرواز ایران ایر و ملت بزرگ ایران هنوز داغدار عزیزان از دست رفته مان میباشیم. عزیزانی که هیچ چیزی در دنیا جای خالیشان را پر نمی کند و یادشان نیز از خاطرمان نمیرود.
عزیزانی که میتوانستند اکنون کنار ما باشند، زندگی کنند، عشق بورزند و به مردمشان خدمت کنند اما نشد... حادثه ای که براحتی و با ذره ای انسان دوستی و احترام به حقوق بشر میتوانست اتفاق نیفتد. حادثه ای که اگر تحریمهای ناجوانمردانه شیطان بزرگ آمریکا و شرکایش علیه مردم ایران نبود هرگز اتفاق نمی افتاد. حادثه ای که با نگاهی درست و منطقی نه
یک حادثه که یک جنایت توسط حامیان دروغین حقوق بشر بود.
اینان که برای مرگ یک حیوان کشوری را به آشوب میکشند اینان که قربانی کردن گوسفند را تقبیح میکنند و برای آن صدها فیلم میسازند اینان که میلیونها دلار صرف حفظ جان جانوران و موجودات غیر انسان میکنند چطور نسبت به جان انسانهای بیگناه و غیرنظامی اینگونه بی تفاوت هستند؟ چطور مردمی را از دسترسی به هواپیمای مسافربری محروم میکنند و حتی اجازه خرید قطعات به او نمیدهند و باعث حوادث و مرگ آنها میگردنند و بعد ابراز دوستی و همدردی میکنند؟
آقای دبیرکل! شما از کشوری هستید که ما ایرانیان همواره آمریکا را به خاطر کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناهش ملامت میکنیم و عزیزان شما را عزیزان خود میدانیم آن وقت چطور شما نسبت به این نقض صریح قوانین بین المللی و حقوق بشر ساکت نشسته اید و در برخی موارد حتی از آن حمایت میکنید؟!
آیا میدانید گریه مردی که همسر باردارش را در این حادثه از دست داد به شما نیز ارتباط دارد؟ آیا میدانید ناله مادری که تنها فرزند خود را که از همکاران نمونه و با اخلاق ما بود که در این حادثه از دست داد دامنتان را خواهد گرفت؟ آیا میدانید در مرگ تنها برادر دختری که تمام آرزویش همین یک برادر بود شما نیز مسئول هستید؟ آیا میدانید که روزی در وجدان خود به این حوادث خواهید نگریست و از اینکه در برابر زورگویان و تروریستهای قلدر ساکت نشستید حسرت خواهید خورد؟ و آیا شما در این جنایات همکار آنهایید؟!
ما کادر پرواز هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) ضمن همدردی مجدد با خانواده های داغدار در این حادثه اعم از همکاران عزیز و مسافرین گرامی از دست رفته مان صریحا از شما میخواهیم در جهت نقض این تحریمهای ناجوانمردانه و ضد همه قوانین بین المللی و انسانی گامی قوی بردارید و بدانید ملت ایران بسیار رشیدتر و استوارتر از این است که حتی اگر افرادی همچون شما به وظایف قانونی و انسانی خویش عمل نکنند از پای در آمده و تسلیم گردد. مطمئن باشید با توکل به خدا و بهره گیری از نبوغ دانشمندان ایران زمین قطعا و یقینا این قله نیز فتح خواهد شد و این صنعت نیز بومی میگردد و آنچه میماند روسیاهی بر کسانی است، که فراموش کرده اند نیامده اند که بمانند."
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