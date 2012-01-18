آلودگی هوا در بعضی از شهرها بسیار بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: آلودگی در بعضی از شهرها تا حد زیادی بالا است و باید برای نگهداشتن فضای سالم در افراد جامعه ایجاد حساسیت کرد، همچنین ارگان ها و مراکز صنعتی باید همت داشته باشند در راستای تولید و استفاده سوخت استاندارد حرکت کنند.

علامه زاده افزود: مکان هایی که انسان به طور مستقیم به آن وابسته است زندگی و فعالیتش به آن بستگی دارد که محیط زیست یعنی محیطی که خداوند در آن همه چیز را فراهم کرده است تا زندگی بر روی زمین برای جانداران امکان پذیر شود.

مشاور عالی استاندار هرمزگان تصریح کرد: در هزاره سوم یکی از خطرات جدی که بشر را تهدید می کند هوا و فضای آلوده است و از زمان انقلاب صنعتی فضا رو به تخریب رفت و شهرهای بزرگ در دنیا از سکنه خالی و شهرهای اقماری شکل گرفت و شهرک های کوچکتر تشکیل شد.

وی گفت: آلودگی در بعضی از شهرها تا حد زیادی بالاست باید برای نگهداشتن فضای سالم در افراد جامعه ایجاد حساسیت کرد، همچنین ارگانها و مراکز صنعتی باید همت داشته باشند در راستای تولید و استفاده سوخت استاندارد حرکت کنند.

علامه زاده عنوان کرد: نگهداری فضا تنها وظیفه محیط زیست نیست هر دستگاهی به سهم موثرخود در ایجاد هوا و فضای سالم و به دور از آلودگی نقش مهمی دارد، تا در آینده شعار سوخت پاک، خودروی پاک و هوای پاک محقق شود.