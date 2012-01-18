تشکیل کارگروه حفاظت از دانشمندان هسته ای و برجسته کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساداتی نژاد ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته ای کشور توسط ایادی استکبار و در راس آنها اسرائیل جنایتکار از شهید مصطفی احمدی روشن به عنوان یکی از نخبگان علمی کشور یاد کرد و گفت: شهادت او سند افتخاری برای علم و فناوری کشور است.

وی ادامه داد: این ترورها خللی در مسیر توسعه علمی کشور ایجاد نمی کند و سربازان علمی کشور همواره آماده بوده و با ریختن خون هر شهید اجازه نخواهند داد جای ایشان خالی بماند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علم و فناوری را جبهه مبارزه امروز در برابر دشمن دانست و اظهار داشت: دشمنان نمی توانند علم و دانش را ترور کنند، کشور ما در مسیر پیشرفت راه خود را یافته و با قدرت ادامه خواهد داد و با وجود جوانان پاک و نخبه در کشور هیچ خللی در سد پولادین علمی ایران ایجاد نخواهد شد و قطعا پیروزی در این نبرد با جبهه حق است.

ساداتی نژاد این گونه ترورها را نشانه عجز و ناتوانی دشمنان در برابر اراده ملت ایران عنوان کرد و افزود: سازمانهای حقوقی بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر در حالی که در برابر برخی ادعاهای واهی فعال شده و شروع به صدور بیانیه می کند، اکنون در برابر این اتفاق در کشور ما زبان در کام گرفته و سکوت کرده‌اند که نشان می دهد ادعاهای آنها باطل و دست نشانده استکبار جهانی هستند.