۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

معاون وزیر خبر داد:

تشکیل کارگروه حفاظت از دانشمندان هسته ای و برجسته کشور

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از تشکیل کارگروهی در وزارت علوم با همکاری سایر دستگاه های ذیربط در راستای حفاظت از دانشمندان هسته‌ای و برجسته کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد در آینده با ساماندهی بهتر، حفاظت مطلوبتری از دانشمندان برجسته کشور صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساداتی نژاد ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته ای کشور توسط ایادی استکبار و در راس آنها اسرائیل جنایتکار از شهید مصطفی احمدی روشن به عنوان یکی از نخبگان علمی کشور یاد کرد و گفت: شهادت او سند افتخاری برای علم و فناوری کشور است.

وی ادامه داد: این ترورها خللی در مسیر توسعه علمی کشور ایجاد نمی کند و سربازان علمی کشور همواره آماده بوده و با ریختن خون هر شهید اجازه نخواهند داد جای ایشان خالی بماند.
 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علم و فناوری را جبهه مبارزه امروز در برابر دشمن دانست و اظهار داشت: دشمنان نمی توانند علم و دانش را ترور کنند، کشور ما در مسیر پیشرفت راه خود را یافته و با قدرت ادامه خواهد داد و با وجود جوانان پاک و نخبه در کشور هیچ خللی در سد پولادین علمی ایران ایجاد نخواهد شد و قطعا پیروزی در این نبرد با جبهه حق است.
 
ساداتی نژاد این گونه ترورها را نشانه عجز و ناتوانی دشمنان در برابر اراده ملت ایران عنوان کرد و افزود: سازمانهای حقوقی بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر در حالی که در برابر برخی ادعاهای واهی فعال شده و شروع به صدور بیانیه می کند، اکنون در برابر این اتفاق در کشور ما زبان در کام گرفته و سکوت کرده‌اند که نشان می دهد ادعاهای آنها باطل و دست نشانده استکبار جهانی هستند.
کد مطلب 1512817

