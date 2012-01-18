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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

حسین پور در گفتگو با مهر:

کاندیداها از دادن وعده های دروغین به مردم بپرهیزند

کاندیداها از دادن وعده های دروغین به مردم بپرهیزند

شاهرود- خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود گفت: نامزدها باید از دادن وعده های دروغین و دور از واقعیت به مردم پرهیز کنند.

حجت الاسلام محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق افزود: عقل و انصاف حکم می کند که  نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، توانایی و برنامه های خودشان را بیان واجازه دهند مردم در یک فضای سالم و به دور از هیاهو برای آینده کشورشان  تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه یکی از موفقیت های نظام  جمهوری اسلامی ایران برگزاری  انتخاباتی سالم، آزاد و پرشور است، اظهار داشت:  در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقبال و حضور گسترده مردم در صحنه، تاکنون در هیچ کجای دنیا مشاهده نشده که این خود نشان از سلامت نظام اسلامی و ایمان مردم به انقلاب است.

حسین پور تصریح کرد: کسانی که می خواهند به عنوان کاندیدای مجلس نهم در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند باید رعایت  شروط و قوانین انتخابات را کرده  و تبلیغات فریبنده نداشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی نباید به جایی  وابسته باشند  اظهار داشت: هر گونه وابستگی  به مراکز قدرت، ثروت ، گروه های منحرف و زیر چتر آنها رفتن جزء سقوط  و رسوایی چیزی برای آنها  نخواهد داشت.

حسین پور افزود: مردم ایران باهوش، فهیم و همیشه در صحنه حاضر بوده و خیلی زود دست فرصت طلبان و فریب کاران را می خوانند و دست آنها را برای همیشه پس می زنند.

وی گفت: ملاک مردم برای انتخاب، ایمان فرد، وفاداری به نظام، اطاعت از ولی فقیه و کار و تلاش صادقانه و دلسوزانه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود  تصریح کرد: محور اصلی تبلیغات تمام نامزدها و کسانی که در جریان فعالیت های انتخاباتی حضور داشته  و تریبون در دست دارند و یا در جامعه نقشی ایفا می کنند باید به فکر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باشند.

حسین پور بیان داشت: در طول 32 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از عواملی که باعث موفقیت های بزرگ این ملت  در همه صحنه ها شده، استقامت مثال زدنی و صبر و ایستادگی آنها بوده است.

 وی در پایان خاطر نشان کرد: صبر و بصیرت به عنوان دو عامل بزرگ و مهم برای استمرار نظام اسلامی و به دست آوردن پیروزی های بزرگ لازم و ضروری است.

کد مطلب 1512820

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