کاندیداها از دادن وعده های دروغین به مردم بپرهیزند

حجت الاسلام محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق افزود: عقل و انصاف حکم می کند که نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، توانایی و برنامه های خودشان را بیان واجازه دهند مردم در یک فضای سالم و به دور از هیاهو برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند.



وی با بیان اینکه یکی از موفقیت های نظام جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و پرشور است، اظهار داشت: در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقبال و حضور گسترده مردم در صحنه، تاکنون در هیچ کجای دنیا مشاهده نشده که این خود نشان از سلامت نظام اسلامی و ایمان مردم به انقلاب است.



حسین پور تصریح کرد: کسانی که می خواهند به عنوان کاندیدای مجلس نهم در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند باید رعایت شروط و قوانین انتخابات را کرده و تبلیغات فریبنده نداشته باشند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی نباید به جایی وابسته باشند اظهار داشت: هر گونه وابستگی به مراکز قدرت، ثروت ، گروه های منحرف و زیر چتر آنها رفتن جزء سقوط و رسوایی چیزی برای آنها نخواهد داشت.



حسین پور افزود: مردم ایران باهوش، فهیم و همیشه در صحنه حاضر بوده و خیلی زود دست فرصت طلبان و فریب کاران را می خوانند و دست آنها را برای همیشه پس می زنند.



وی گفت: ملاک مردم برای انتخاب، ایمان فرد، وفاداری به نظام، اطاعت از ولی فقیه و کار و تلاش صادقانه و دلسوزانه است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود تصریح کرد: محور اصلی تبلیغات تمام نامزدها و کسانی که در جریان فعالیت های انتخاباتی حضور داشته و تریبون در دست دارند و یا در جامعه نقشی ایفا می کنند باید به فکر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باشند.



حسین پور بیان داشت: در طول 32 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از عواملی که باعث موفقیت های بزرگ این ملت در همه صحنه ها شده، استقامت مثال زدنی و صبر و ایستادگی آنها بوده است.



وی در پایان خاطر نشان کرد: صبر و بصیرت به عنوان دو عامل بزرگ و مهم برای استمرار نظام اسلامی و به دست آوردن پیروزی های بزرگ لازم و ضروری است.