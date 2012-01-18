دادستان نظامی یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان نظامی یزد با اشاره به جایگاه حساس و خطیر امر قضاوت اظهار داشت: عدالت باید در طول رسیدگی به پرونده بین طرفین دعوی رعایت شود.

محمود صفری تاکید کرد: قضات باید از سطحی ‌نگری پرهیز کرده و با کشف مدارک و مستندات جدید و دید عمیق به حقیقت دست پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه قضاوت امر بسیار خطیر و مهمی است، اظهار داشت: قضاوت باید بر مبنای حق صورت گیرد و اگر بر خلاف مسیر حق و حقیقت باشد، پایه‌ های نظام اسلامی را سست می ‌کند.

دستگاه قضایی نبض نظام اسلامی است

غلامحسین حیدری بیان داشت: دستگاه قضایی نبض نظام مقدس اسلامی است و عملکرد نامناسب در این زمینه باعث لطمه به نظام اسلامی می ‌شود.

وی با اشاره به خصوصیات قاضی،‌ داشتن شجاعت و جسارت را از مهمترین خصوصیات قاضی ذکر و افزود: اگر قاضی احساس کرد در جایی مرتکب اشتباه شده است باید خطای خود را بپذیرد و به آن اعتراف کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد نیز در این مراسم با بیان اینکه نیروهای نظامی و انتظامی استان با تلاش خود توانسته‌ اند امنیت پایداری را برای مردم استان فراهم کنند، بیان کرد: خوشبختانه میزان جرم و جنایت در بین نیروهای مسلح استان یزد نیز بسیار اندک است.

مهدی تشکری افزود: با توجه به میزان جرم و جنایت بسیار کم در بین نیروهای مسلح، این سازمان بیشتر بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم و دور نگه داشتن این نیروها از جرائم تاکید می ‌کند.

در این مراسم از خدمات علی اصغر مختاری زاده تجلیل و سیدعلی حقی به عنوان دادستان نظامی استان یزد معرفی شد.