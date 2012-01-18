به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم داکا، مستند "دختران" ساخته محمد رضا عباسیان روز پنجشنبه 29دی ماه در بخش فیلم‌های معنوی در سالن همایش صوفیا کمال موزه ملی بنگلادش اکران خواهد شد.

این مستند زندگی چند دختر محجبه ترکیه‌ای را به تصویر می‌کشد که به خاطر حجابشان نمی‌توانند در دانشگاه‌های ترکیه ادامه تحصیل بدهند و در دانشگاهی در شهر جنگ‌زده سارایوو در کشور بوسنی و هرزگوین درس می‌خوانند.

مستند "دختران" که محصول گروه مستند شبکه 4 سیما است و تصویربرداری آن پاییز 1388در ترکیه و بوسنی وهرزگوین انجام شده و تدوین آن به تازگی به اتمام رسیده است، اولین حضور بین‌المللی خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم "کازان" تجربه کرده‌است.

از انزلی تا باکو(1373)، زائر(1374) و افغانستان سرزمین خسته(1377)، تعدادی از آثار مستندی هستند که محمدرضا عباسیان به عنوان تهیه‌کننده آن را مقابل دوربین برده است. وی پس از تجربه تهیه‌کنندگی، به سمت کارگردانی آثار مستند رفت و مستند موفق "قانا" را در سال 1385 تهیه و کارگردانی کرد.

"قانا" در بیش از بیست جشنواره بین‌المللی شرکت کرده و تندیس بهترین مستند دهمین جشن خانه سینما و جایزه طلایی جشنواره مستند شبکه الجزیره قطر و جوایز بهترین تحقیق و پژوهش جشنواره فیلم مستند کوتاه تهران و جشنواره سینما حقیقت را از آن خود کرده است.

میراث موعود(1379)، سکوت درتاریکی(1380)، چهره‌های مجازی(1382)، افسانه مجاهدین افغان(1387) و سینکاوانس (1388) تعدادی از مستندهایی هستند که عباسیان ضمن تهیه‌کنندگی، کارگردانی آنها را نیز به عهده داشته است.