اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، مدعیان عضویت در تیم ملی کاراته قم اعزامی به مسابقات انتخابی تیم ملی روز جمعه در خانه کاراته با یکدیگر رقابت میکنند.
این مسابقات از صبح روز جمعه سی ام دی ماه در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار میشود و کاراتهکاهای مدعی در رده های سنی نوجوانان، جوانان،امید و بزرگسالان برای کسب سهمیه اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی با یکدیگر رقابت میکنند.
این در حالی است که رقابتهای انتخابی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم بهمن ماه جاری به میزبانی هیئت کاراته استان زنجان برگزار خواهد شد و میزبان آن زنجان است در حالی که رقابتهای سه رده سنی دیگر هفته اول اسفند ماه به میزبانی هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی به انجام خواهد رسید.
دعوت تیرانداز قمی به تیم ملی رشته تپانچه بادی
تیرانداز قمی به اردوی تیم ملی تیراندازی نوجوانان کشورمان دعوت شد.
نخستین مرحله اردوی استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با حضور تیرانداز پسر در دو رشته در بهمن ماه برگزار میشود و در آن محمد مهرهساز یکی از تیراندازان آینده دار قمی نیز حضور خواهد داشت، در حالی که این تیرانداز مرداد ماه امسال در رقابتهای قهرمانی کشور برای نخستین بار شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت.
در این اردو 18 تیرانداز از استانهای مختلف حضور دارند که در رشتههای تیراندازی با تفنگ بادی و تیراندازی با تپانچه بادی از چهاردهم بهمن ماه سال جاری به مدت یک هفته در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی تهران زیر نظر مربیان فدراسیون تمرین خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقه انتخابی کاراته در قم و دعوت تیرانداز قمی به تیم ملی رشته تپانچه بادی عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، مدعیان عضویت در تیم ملی کاراته قم اعزامی به مسابقات انتخابی تیم ملی روز جمعه در خانه کاراته با یکدیگر رقابت میکنند.
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