به گزارش خبرنگار مهر، آشنایی با سیره فکری و عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران موضوعی است که نباید تنها با فرا رسیدن دهه فجر و یا سالروز ارتحال امام راحل به سراغ آن رفت.

نسل سوم انقلاب که آن دوران را به درستی درک نکرده‌اند نیازمند آگاهی از رویدادهای مهمی هستند که در آن ایام با رهبری امام خمینی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و درهم کوبیده شدن طاغوت شد.

از این رو نقش بی بدیل رسانه در آگاهی بخشی و شناخت بیشتر جامعه با اندیشه های امام خمینی در زمینه های گوناگون موضوعی است که این بار به طور ویژه و قبل از فرا رسیدن دهه فجر در قالب برنامه ای مسابقه محور به قاب تلویزیون آمده است.

مسابقه تلویزیونی "سیمای آفتاب" با هدف بررسی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام و کاری از اداره کل آموزش و پژوهش سیما است که در آن از نظرات کارشناسان و صاحب نظران برای غنا بخشی محتوایی بهره گرفته شده است.

بنا بر اعلام اداره پژوهش سیما در این مسابقه تلویزیونی تلاش شده است مخاطبان با ابعاد مختلف وجودی امام خمینی(ره) بیشتر آشنا شوند و لذا این برنامه در قالب مسابقه و با رویکرد آموزشی به مخاطبان ارائه می‌شود.

"سیمای آفتاب" عنوان مسابقه تلویزیونی است که در 60 قسمت و با بهره گیری از تکنیک موشن گرافیک چند روزی است که پخش آن از شبکه های تلویزیونی آغاز شده و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. در این مسابقه که در آن از رنگ، گرافیک و طراحی هنری متناسب با موضوعات مسابقه بهره گرفته شده تلاش می‌شود ضمن برقراری ارتباط با مخاطب وی را برای شرکت در مسابقه ترغیب کرد.

از این رو از بین شرکت کنندگان در مسابقه هر روز 50 برنده به قیذ قرعه مشخص شده و با اعلام اسامی آنها به هر نفر مبلغ 500 هزار ریال جایزه نقدی تعلق می‌گیرد. شرکت‌کنندگان در این مسابقه می‌توانند پاسخ سوالات را از طریق پیامک 3000077 ارسال کنند و در پایان هر روز اسامی برندگان جهت دریافت جوایز اعلام می‌شود.

در مسابقه "سیمای آفتاب" سئوالات مسابقه هر روز از ساعت هشت تا 20 و پاسخ ها و اسامی برندگان روز قبل از ساعت 20 تا 24 از همه شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.

به هر روی اقدام سیما در پرداختن به شخصیت والا و وارسته امام خمینی (ره) و تبیین سیره عملی امام راحل برای مخاطبان در قالب مسابقه تلویزیونی متفاوت با بهره گیری از جاذبه‌های گرافیکی و ایجاد خلاقیت در ارائه محتوای آموزشی گامی مهم در راستای تبیین اندیشه های امام به شمار می‌رود.

اقدامی که به نظر می‌رسد نباید به ایام دهه فجر و سالروز ارتحال امام منتهی شود و این بار صدا و سیما پیش تر از آغاز دهه فجر و آن هم از تمامی شبکه های تلویزیونی اقدام به پخش این مسابقه تلویزیونی کرده است.

"سیمای آفتاب" در طول هفته اول پخش آن با استقبال گسترده از سوی مخاطبان و علاقمندان به اندیشه های امام راحل همراه شده است.