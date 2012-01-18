ناوگان حمل و نقل روستایی همدان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوینده در کمیته حمل و نقل و سوخت با محوریت ساماندهی راهها و مسافربرهای روستایی گفت: در قانون پنجم توسعه 40میلیارد و 500میلیون تومان به ساماندهی پایانهها و مسافربرهای روستایی کشور اختصاص یافته است.
پوینده افزود: طبق ماده 206 قانون پنجم توسعه، دولت، ساماندهی مسافربرهای روستایی را بر عهده گرفته و امور در حال پیگیری است.
هشت هزار دستگاه برای ساماندهی به پایانههای حمل و نقل معرفی شده است
وی با بیان اینکه پیگیری شامل مراحل چندگانه و تدریجی است، گفت: مرحله اول این ساماندهی شامل شناسایی ناوگانها اعم از وانت بار، مسافربر پلاک شخصی و مینی بوس است که از سال 89 آغاز شده و تاکنون هشت هزار دستگاه برای ساماندهی به پایانههای حمل و نقل معرفی شده است.
پوینده ادامه داد: پس از مراحل پالایش، شناسایی و ثبت متقاضیان فعالیت در حمل و نقل روستایی، مرحله ساماندهی آغاز خواهد شد.
وی افزود: ساماندهی پایانههای روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند توسط شهرداریها و ساماندهی پایانه روستاهای خارج از شعاع 20 کیلومتری شهرها، توسط سازمان پایانه روستایی و به کمک و همیاری دهیاریها انجام میشود.
پوینده افزود: ارائه تسهیلات، سوخت، بیمه راننده و سرنشین، نوسازی ناوگان، تغییر و تعویض پلاکهای شخصی به پلاک عمومی در طرح ساماندهی پایانههای حمل و نقل روستایی اجرا خواهد شد.
در طرح ساماندهی ناوگان روستایی چهار هزار و 396 کارت به رانندگان ارائه شده است
کارشناس سازمان پایانههای استان همدان نیز در این کمیته با اشاره به اینکه مهمترین هدف اجرای طرح ساماندهی، پایه ریزی حمل و نقل حرفهای در کشور است، اظهار داشت: در دو سال اخیر در طرح ساماندهی ناوگان روستایی چهار هزار و 396 کارت فعالیت حمل و نقل به متقاضیان این حرفه ارائه شده است.
مهری فامیل فیضی افزود: تنها ملاک ارائه کارت فعالیت به متقاضیان، ثبت اطلاعات این افراد در دفاتر پیشخوان، ارائه مدارک لازم، بررسی سوء پیشینه، سلامت و بهداشت آنها است.
فامیل فیضی با اشاره به مزایای طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل روستایی اظهار داشت: طرح ساماندهی، ایمنی اجتماعی، فرهنگی، رونق اقتصادی، روانی و راحتی حمل و نقل مسافر و کالا و یکپارچگی ناوگان روستایی را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار داشت: ساماندهی وانت بارهای روستایی بعد از اتمام ساماندهی مسافربرهای شخصی انجام خواهد شد.
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