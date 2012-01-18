مشاور طراح شهری بقعه قیدارنبی(ع) عوض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی و بهسازی بقعه قیدارنبی افزود: ساماندهی و بهسازی بقعه قیدارنبی اولین بار است که به صورت جدی و پس از سفر وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان و تصویب 9 میلیارد تومان اعتبار برای انجام این امر صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: برای ساماندهی بقعه قیدار نبی تاکنون یک میلیارد تومان جمع آوری شده است که این بهترین فرصت است که نباید این فرصت را از دست داد، حتی اگر لازم شد باید هر مانع سر راه اجرای طرح را از سر راه بر‌می‌داریم تا این طرح محقق شود.

رئوفی نژاد افزود: در مرحله اول کار 2.3میلیارد تومان برای انجام امور مربوط به تملک و تخریب اختصاص می‌یابد که به دلیل نزدیکی به ایام عید و مسافرپذیر بودن بقعه، عملیات تخریب املاک پیرامون حرم به بعد از تعطیلات نوروزی موکول می شود.

استاندار زنجان با اشاره بر لزوم تسریع در اجرای این طرح افزود: ظرف 3 ماه آینده طرح جدید شهر قیدار اجرایی خواهد شد و انجام این طرح با همکاری همه جانبه همه مسئولان شهرستان‌ها باید، انجام گیرد که برای سرعت بخشیدن به کار، یک مدیریت متمرکز برای طرح مشخص شود.

شهردار قیدار با بیان اینکه مشخص نبودن طرح کلی پروژه و پاسخگو نبودن مشاور طرح مشکل عمده در روند اجرای این طرح بود افزود: با تغییر روند و پیگیری جدی، شاهد وضعیت بهتری در انجام این پروژه خواهیم بود.

یدالله لطفی گفت: برای تملک 59 پلاک مسکونی به مساحت بیش از 12 هزار هکتار و 75 پلاک درعرصه تجاری خیابان اصلی با مساحت 2 هزار و 400 مترمربع برای آزادسازی به 158 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

در این جلسه 100 میلیون تومان برای ترمیم و بازسازی فضای تخریب شده و کاشی‌کار صحن داخلی حرم به اداره میراث فرهنگی اختصاص یافت.