ممنوعیت فروش الکل در قطر/ نمایش قرآن قدیمی در بریتانیا

ارائه محصولات و خدمات حلال در کنیا توسعه می‌یابد

افزایش جمعیت مسلمانان در کنیا موجب گسترش تجارت براساس نیازهای مسلمانان و ارائه محصولات کنیایی با استانداردهای حلال شده تا مصرف کنندگان مسلمان بیشتری را جذب کند.

در کنیا پس از بررسیهای ضروری محصولات ارائه شده و عدم یافتن هیچ گونه مواردی در نقض قوانین اسلامی مجوز حلال صادر می شود تا مسلمانان از نظر شرع به راحتی چنین محصولاتی را مصرف کنند. در این میان روند تولید برخی از محصولات تغییر کرده تا بتواند استانداردهای حلال را لحاظ کنند. در این میان می توان به تولید روغن، شیر، نان، ادویه، صابون، مواد پاک کننده، شکلات، آب، دارو و میان وعده های آماده اشاره کرد.

برخی دیگر از محصولات چون محصولات گوشتی، غذاهای رستورانی ، حسابهای بانکی و خدمات بیمارستانی، دارویی و هتل داری نیز مطابق با نیاز مسلمانان ارائه می شود و ارائه چنین خدمات حلالی در کنیا رو به افزایش است.

قدیمی‌ترین نسخه قرآن در موزه حج بریتانیا به نمایش گذاشته می‌شود

موزه بریتانیا در نمایشگاه ویژه حج خود نسخه نادری از قرآن را به نمایش می گذارد که از آن به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های قرآن متعلق به قرن هشتم یاد می‌شود.

کتابخانه بریتانیا این نسخه قدیمی از قرآن را به موزه بریتانیا قرض داده تا آن را در نمایشگاه "حج: سیاحتی به قلب اسلام" که قرار است از روز ۲۶ ژانویه ( ۶ بهمن ماه) افتتاح شود به نمایش عمومی بگذارد. این قرآن قدیمی ترین موردی است که قرار است در موزه بریتانیا و در نمایشگاه ویژه حج آن به نمایش گذاشته شود.

گفته می شود این نخسه خطی که احتمال می رود در قرن هشتم در مکه یا مدینه نوشته شده باشد یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی از قرآن است که تا امروز شناخته شده است. این نسخه به عنوان مئیل به معنای مایل شناخته می شود و یکی از نخستین نسخه هایی است که از دوران صدر اسلام از قرآن ارائه شده است.

در این نسخه از قرآن چون سایر نسخه های قدیمی هیچ علامتی از اعراب وجود ندارد و پایان هر آیه با شش خط تیره کوچک مشخص شده است.

موزه بریتانیا قرار است به زودی نمایشگاهی درباره حج افتتاح کند که طی آن اهمیت حج را به عنوان یکی از پنج رکن اسلام تبیین کرده و اهمیت آن را برای مسلمانان شرح دهد، همچنین در این موزه به چگونگی تحولات این زیارت معنوی در طول تاریخ پرداخته خواهد شد.

سازمان ملی آموزش سوئد با ممنوعیت کامل روبنده مخالفت کرد

سازمان ملی آموزش سوئد با ممنوعیت کامل روبنده برای دانش آموزان این کشور مخالفت کرد و اظهار داشت که آموزگاران می توانند در برخی مواقع دانش آموزان را از پوشیدن روبنده منع کنند اما ممنوعیت کامل آن نقض آزادی دینی به شمار می‌رود.

سازمان ملی آموزش سوئد با اعلام این که ممنوعیت عمومی پوششهای اسلامی چون برقع و روبنده نقض آزادی دینی است گفت: ممنوعیت عمومی در رابطه با روسری امکان پذیر نیست.

این درحالی است که از سازمان ملی آموزش سوئد خواسته شده در برخی شرایط ممنوعیت پوشش صورت را امکان پذیر کند و آن را برعهده آموزگار بگذارد، سازمان آموزش نیز با این طرح موافقت کرده ، اما از مدارس سوئد خواسته است که تاجایی که می توانند در راستای فراهم کردن شرایط راحت برای دانش آموزان تلاش کنند.

قبةالصخره از مسجدالاقصی حذف شد!

بدنبال تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت مسجدالاقصی و یهودی سازی شهر قدس، چندی پیش یک روزنامه صهیونیستی تصویری از مسجدالاقصی بدون قبةالصخره منتشر کرد.

مسجد قبةالصخره دارای گنبدی طلایی در محوطه مسجدالاقصی واقع شده است و از آنجا که صهیونیستها ادعا می کنند هیکل سلیمان به عنوان نخستین معبد این شهر در همین مکان ساخته شده با انتشار چنین تصاویری تلاش می کنند این ساختمان مقدس مسلمانان را انکار و نشان دهند که می خواهند هویت این منطقه را تغییر دهند.

عدنان الحسینی فرماندار شهر قدس اظهار داشت این نخستین باری نیست که یک روزنامه صهیونیستی چنین تصاویری منتشر می کند، بسیاری از این نوع تصاویر در مجله ها و آژانسهای گردشگری منتشر شده است. این اقدام یک فرآیند ترویجی برای حمایت از تغییر یک حقیقت و سیاست سازمانها در جهان است. تلاشی برای انتشار حقیقتی که وجود ندارد می تواند به برخی این احساس را بدهد که چیزی را از دست دادند.

وعده به رسمیت شناختن عید فطر به مسلمانان فرانسه

نامزد ریاست جمهوری فرانسه از حزب سبز خواستار اختصاص حقوق مساوی برای پیروان تمام ادیان در فرانسه و به رسمیت شناختن مناسبتهای پیروان ادیان اسلام، مسیحی و یهودیت در تقویم این کشور شد .

ایوا ژولی نامزد ریاست جمهوری فرانسه از حزب سبز گفت: هر دینی باید از رفتار مساوی در فضای عمومی بهره مند باشد، اعتقاد دارم تعطیلات ملی نیز باید به ادیان غیر از کاتولیک اختصاص یابند.

وی در نخستین جلسه تبلیغاتی خود اظهار داشت که تعطیلات دینی باید روز عید فطر مسلمانان و روز یوم کیپور یهودیان را نیز شامل شود. به رسمیت شناختن مناسبتهای دینی در فرانسه یکی از مؤلفه های کلیدی هویت فرانسوی را قم می زند.

این نامزد ریاست جمهوری فرانسه سیاستهای نیکولا سارکوزی را برای ایجاد جدایی میان جوامع دینی مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: رنج کنونی به واسطه پنج سال دوران ریاست جمهوری سارکوزی ایجاد شده است.

اهانت گروه الحادی کالج دانشگاهی لندن به پیامبر اسلام(ص) و مسیحیت

گروهی الحادی در کالج دانشگاهی لندن با نقض تمام تلاشهای اتحادیه های دانشجویی در ایجاد روابط خوب میان پیروان ادیان مختلف در فضای دانشگاه اقدام به انتشار تصویری موهن از پیامبر اسلام(ص) و حضرت مسیح کرده است.

اتحادیه دانشجویی کالج دانشگاهی لندن در واکنش به اقدام موهن گروه الحادی این دانشگاه برای انتشار کاریکاتوری از حضرت محمد(ص) و حضرت مسیح (ع) اعلام کرد ما وظیفه داریم اطمینان حاصل کنیم تنوع اعضای به رسمیت شناخته شده و فرصتهای مساوی برای آنها وجود دارد. این اتحادیه قصد دارد با هدف ترویج روابط خوب میان گروه های مختلف دانشجویی فضایی فراهم کند که همه دانشجویان بتوانند بدون توجه به دین و یا اعتقادات از این فضا بهره‌مند شوند.

مشکلات در کالج دانشگاهی لندن از زمانی ایجاد شد که الحادگرایان این کالج، سکولاریستها و اومانیستها کاریکاتوری از پیامبر اسلام(ص) و حضرت مسیح منتشر کردند تا یک رویداد اجتماعی را در صفحه فیس بوک خود تبلیغ کنند.

پس از اعتراض دانشجویان این گروه از برداشتن این تصویر امتناع کرده و مدعی آزادی بیان و منتقد سانسور شدند و با حمایتهایی چون حمایت ریچارد داوکینز، انجمن اومانیستهای بریتانیا، انجمن ملی سکولار، فدراسیون ملی الحادگرایان، اومانیستها و سکولارها، انجمنهای سکولار و مجله نیواومانیست رو به رو شد.

مخالفت با برگزاری همایش مسلمانان سوئیس

شورای مرکزی اسلامی سوئیس که قرار بود اواخر ماه فوریه همایشی را برای بحث و بررسی درباره وحدت در سوئیس برگزار کند با مخالفت دولت کانتونی زوریخ و در نتیجه لغو این همایش رو به رو شد.

شورای مرکزی اسلامی سوئیس درنظر داشت همایشی را در سالن بولاش در کانتون زوریخ برگزار کند اما دولت با این مسئله که سالن در اختیار مسلمانان قرار گیرد مخالفت کرد. مقامات دولتی علت مخالفت خود را ادعای افراط گرا بودن این سازمان اسلامی عنوان کرده اند.

این درحالی است که شورای مرکزی اسلامی سوئیس از سخنرانهای بسیاری از سراسر دنیا برای حضور در این همایش که قرار بود با عنوان "وحدت اسلامی ۲۰۱۲"در روز ۲۵ فوریه ( ۶ اسند ماه) برگزار شود، دعوت کرده بود. حدود ۱۸۰۰ نفر برای حضور در این همایش ثبت نام کرده بودند. شورای مرکزی اسلامی سوئیس نیز اظهار داشت که مخالفت دولت کانتونی را به چالش می کشد.

فروش الکل در قطر ممنوع شد

بدنبال ممنوعیت فروش الکل در قطر بسیاری پیش بینی کرده اند سایر کشورهای اسلامی عربی حاشیه خلیج فارس نیز از الگوی وی پیروی می‌کنند.

براساس اظهارات برخی ناظران، می توان قطر را نخستین کشور عربی اسلامی حاشیه خلیج فارس دانست که ساکنان محلی نسبت به فروش الکل در این کشور ابراز نگرانی کرده اند. همچنین برخی اعتقاد دارند به دنبال بهار عربی در منطقه انتظار می رفت که کنترل فروش الکل بیشتر شود.

اوایل این ماه براساس یک حکم حکومتی، فروش الکل در مروارید قطر ممنوع شد. این اقدام به دنبال شکایتهایی از سوی ساکنان محلی درباره رشد مصرف الکل در این کشور کوچک اسلامی صورت گرفت. چرا که تا همین چند سال پیش تنها چند هتل مجلل و چند کلوپ اقدام به فروش نوشیدنی های سکرآور می کردند.

این حقیقت که جمعیت طی چند سال گذشته رشد کرده است نگرانی های مسلمانان نسبت به تبعات منفی مصرف الکل به ویژه تأثیر آن بر رفتار اخلاقی افرایش یافته است، از سوی دیگر اسلام مصرف الکل را حرام می داند و مسلمانان را از نوشیدن و فروش آن نهی کرده است.

مسلمانان استرالیا خواستار ساخت موزه تاریخ اسلام شدند

یک گروه از مسلمانان برای تبیین میراث مسلمانان در استرالیا خواستار ساخت موز ای برای نشان داده سهم اقلیت مسلمان در این کشور شده‌اند.

فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا طی درخواستی به سازمان سرمایه ملی نوشته است: سهم مسلمانان در توسعه استرالیا بخشی از میراث تمام استرالیاییها است و نشان داده این سهم در فرهنگ کشور حائز اهمیت است، از این رو به طور رسمی خواستار اختصاص یک قطعه زمین در کانبری با کنترل سازمان سرمایه ملی هستیم.

اقبال پاتل رئیس فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا اظهار داشت: این موزه برای این شهر بسیار ارزشمند خواهد بود چون می تواند به استرالیایی‌ها درباره میراث اسلام و مسلمانان در استرالیا طی دو قرن گذشته آگاهی های مناسبی ارائه کند. معرفی هنر و فرهنگ اسلامی و سهم آن در علم و جامعه بسیار مهم است و نمایش این دستاورد نیز بسیار درخور توجه خواهد بود.

رئیس فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا پیشنهاد کرد که این موزه در محدوده پارلمانی که دربرگیرنده مرکز مسیحیت و فرهنگ است ساخته شود.

راه‌اندازی مرکز تحقیقات قانونگذاری و اخلاق اسلامی در قطر

مرکز تحقیقات قانونگذاری و اخلاق اسلامی به عنوان نخستین نهادی که در رابطه با قانونگذاری و تفکر اخلاقی در سطح جهانی فعالیت می کند با ریاست طارق رمضان در قطر راه اندازی شد.

مرکز تحقیقات قانونگذاری و اخلاق اسلامی به عنوان عضو دانشکده مطالعات اسلامی قطر با هدف گردهم جمع کردن علما و اندیشمندان این حوزه و برقراری ارتباط با مخاطبان در سطح علما، کارشناسان، دانشجویان و عموم مردم در سطح جهان فعالیت می کند.

افتتاح این مرکز همزمان با همایش یک روزه اخلاق با حضور رئیس بنیاد آموزش، علم و توسعه اجتماعی قطر و تعدادی از علمای برجسته سطح جهان صورت گرفت. این مرکز با ریاست دکتر طارق رمضان متفکر مسلمان و یاسر عوده به عنوان معاون رئیس مرکز، اعضای بنیانگذار و اعضای هیئت اجرایی اتحادیه بین المللی علمای مسلمان اداره می شود.

کرسی الهیات اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان تشکیل شد

دانشگاه توبینگن بعنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاههای آلمان نخستین کرسی الهیات اسلامی را برای آموزش نسل جدید خطیبان و روحانیون مسلمان راه اندازی کرده است.

آنت شاوان وزیر آموزش آلمان که خود در رشته الهیات کاتولیک فارغ التحصیل شده گفت: ادیان باید به طور کامل تدریس شوند.

شاوان هنگام افتتاح کرسی الهیات اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان اظهار داشت این کرسی آموزشی نقطه عطفی برای ادغام مسلمانانی است که ۵ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل داده اند.

واحدهای ارائه شده در دانشگاه توبینگن برنامه های مقطع کارشناسی در رشته مطالعات اسلامی هستند، این واحدها به زبان آلمانی و عربی ارائه و زبان عربی به عنوان زبان قرآن از موضوعات مطالعات اجباری محسوب می شود.

اعتراض مسلمانان آمریکایی به تصویر تاریک اسلام در رسانه‌ها

مسلمانان آمریکا به ویژه در ماه های اخیر با افزایش خصومت نسبت به خود در جامعه رو به رو هستند، از تصویرهای منفی رسانه ها نسبت به خود ابراز نگرانی کرده و نسبت به افزایش باورهای نادرست درباره اقلیت دینی و تیره و تار نشان دادن سبک زندگی خود معترض هستند.

احسان احمد استاد اقتصاد با اشاره به اعتراض همه مسلمانان نسبت به انعکاس تصویر نادرست از آنها در رسانه ها اظهار داشت: مردم وقت ندارند کتاب بخوانند و یا از آموزشهای دیگر برای کسب اطلاعات درباره مسلمانان بهره ببرند، رسانه ها به عنوان ابزار ارتباطی سریع الوصل نخستین منبع کسب اطلاعات برای گروه هایی از مردم محسوب می شود.

دالیا دسوکی از دانشجویان مسلمان رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی با تأکید بر حقیقت تلخ تصویر منفی مسلمانان در رسانه ها گفت: پوشش رسانه ها و مانورهای سیاسی جناح راستی علل اصلی تیره و تار نشان دادن تصویر نادرست از اقلیت مسلمان در آمریکا است.

دوره مطالعاتی "زنان، اسلام و رسانه" بریتانیا برگزار می‌شود

دانشگاه ایست آنگلیا بریتانیا اقدام به ارائه یک دوره مطالعاتی جدید درباره "زنان، اسلام و رسانه" کرده تا در قالب آن به بررسی آکادمیک موضوعات مرتبط به زنان مسلمان و تصویر آنها در رسانه ها بپردازد.

درسهایی که در این دوره مطالعاتی ارائه می شود از این هفته با ۱۵ دانشجو آغاز و قرار است برنامه درسی دربرگیرنده موضوع حجاب، چگونگی تصویر این سنتهای اسلامی در فیلمها، تلویزیون، تبلیغات و سایر رسانه ها باشد.

دانشگاه ایست آنگلیا مدعی شده که این دوره آموزشی دانشجویان را با کار زنان فیلمسازی آشنا می کند که در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند و این ویژگیها موجب شده این دوره نخستین نوع در بریتانیا تلقی شود.

دکتر ایلام عطاکاف از مدرسان دانشکده مطالعات فیلم و تلویزیون در این دانشگاه که ایده ارائه این دوره مطالعاتی را مطرح کرده اظهار داشت: جایگاه زنان در اسلام همواره مورد بحث و بررسی بوده است، اما رابطه زنان، اسلام و رسانه اخیرا مورد توجه قرار گرفته که این امر در رابطه با انقلابهای اخیر کشورهای اسلامی و اشکال جدید از فعالیتهای سیاسی زنان بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.

گفتگوهای دینی ایلینویز زمینه‌های مشترک ادیان ابراهیمی را دنبال می‌کند

بدنبال یک اقدام مشترک نیایشگاههای ادیان در شهر کندسیتی در ایالت ایلینویز آمریکا به روی پیروان ادیان مختلف گشوده شد تا به واسطه این ابتکار عمل رهبران دینی ادیان ابراهیمی ساکنان این شهر به یک زمینه مشترک برای درک میان سه دین ابراهیم برسند.

مایک شاب کشیش کلیسای کاتولیک پیوس دهم در راک آیلند گفت: تصور می کنم وضعیت منحصر به فردی در این منطقه در مقایسه با سایر مناطق آمریکا حاکم است.

پیروان ادیان ابراهیمی در این شهر براساس سالها کار بین دینی جلسات مستمر گفتگوی بین ادیان را در این شهر برگزار کردند. این جلسه ها از هفته پیش آغاز شده و قرار است ماه فوریه (بهمن ماه) ادامه داشته باشد. در این جلسات گفتگوی دینی سه نفر از رهبران ادیان ابراهیمی شرکت می کنند.