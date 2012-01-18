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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

کوهن در گفتگو با مهر:

خردورزی مهارتی است که از طریق زندگی غنی قابل تحقق است

خردورزی مهارتی است که از طریق زندگی غنی قابل تحقق است

استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد با اشاره به اینکه در مورد اینکه رسالت دانشگاه مدرن انتقال خردورزی به دانشجویان است تردید وجود دارد، گفت: در واقع خردورزی مهارتی است که از طریق زندگی غنی قابل تحقق است.

دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: در مورد اینکه رسالت دانشگاه مدرن انتقال خردورزی به دانشجویان است و این نهاد آموزشی قابلیت انتقال روش استدلال ورزی و تفکر انتقادی به دانشجویان را داشته باشد تردید وجود دارد.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" تأکید کرد: در واقع من با این ایده که دانشگاه مدرن باید و می‌تواند خردورزی را به دانشجویان منتقل کند مخالف هستم و در این مورد تردید دارم.

استاد فلسفه دانشگاه استنفورد در ادامه یادآور شد: در واقع خردورزی منش و مهارتی است که از طریق زندگی خوب و سالم قابل تحقق است.

وی یادآور شد: در واقع این که انسانهایی با قدرت استدلال داشته باشیم که تفکر انتقادی و خردورزی منش آنها باشد از طریق آموزش محض دانشگاه ممکن و میسر نیست و تحقق این امر مستلزم ایجاد بستری مناسب برای یک زندگی غنی است.

عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا در پایان تأکید کرد: نه اینکه دانشگاه در این خصوص نمی‌تواند کاری انجام دهد بلکه مراد این است که تحقق این امر تنها از طریق دانشگاه حاصل نمی‌شود.

کد مطلب 1512860

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