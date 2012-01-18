لزوم حضور گسترده در انتخابات/ دشمنان انتخابات را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت های بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: حضور مردم در انتخاباتاب مهم ترین بحث است که باید بستر سازی مناسب برای این مهم به شکل مطلوبی صورت پذیرد.

کمالی ابراز داشت: دشمنان انتخابات را هدف قرار داده اند و در نظر دارد طی چهار مرحله انتخابات را زیر سوال ببرند.

وی ادامه داد: آنها ابتدا حضور مردم در پای صندوق های رای را نشانه گرفته اند و در مرحله دوم قصد دارند جریان انتخابات را به فتنه بکشانند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان تصریح کرد: دشمنان در صورت موفق نشدن در دو مرحله اول، دست به اعلام تقلب می زنند و تمام توان خود را به کار میگیرند که با این کار خدشه و خلا در نظام ایجاد کنند.

سیاسی امنیتی استاندار کرمان با بیان اینکه آخرین تیر آنها ایجاد مشکل امنیتی در جامعه است گفت: مردم و مسئولان نظام باید با هوشیاری تمام و گوش فرا دادن به رهنمودهای رهبر انقلاب دسیسه های شوم دشمنان را به ورطه نابودی بکشانند.

کمالی یادآور شد: دشمنان قصد دارند با ایجاد تحریم ها و تهدیدهای خارجی انتخابات مجلس ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

وی تعداد داوطلبان این دوره را 117 نفر عنوان کرد و گفت: علت این امر گذاشتن شرط حداقل مدرک فوق لیسانس برای داوطلبان است.

این مسئول ابراز داشت: از این تعداد، 88 نفر تایید شده اند، 23 نفر فاقد شرایط احراز بودند و پنج نفر نیز انصراف داده اند.

وی در ادامه بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط نامزدها تاکید کرد و گفت: کسانی که در این امر تخطی کنند با برخورد قانونی روبه رو خواهند شد.

این مسئول ابراز داشت: افرادی که قصد ورود به مجلس را دارند باید افرادی باشند که خود قانون را به طور کامل رعایت کرده و به آن احترام بگذارند.

کمالی ادامه داد: تبلیغ برای نامزدها قبل از موعد مقرر که سوم اسفند ماه است خلاف قانون است و باعث ضایع شدن حق سایر نامزدها می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به همکاری 30 هزار نفر در استان کرمان برای برگزاری انتخابات گفت: دو هزار و 100 نفر نیز در هیت های بازرسی مشغول به فعالیت هستند.