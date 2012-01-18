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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

کمالی:

لزوم حضور گسترده در انتخابات/ دشمنان انتخابات را نشانه گرفته اند

لزوم حضور گسترده در انتخابات/ دشمنان انتخابات را نشانه گرفته اند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان بر لزوم بسترسازی مناسب برای حضور پر شور مردم در انتخابات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت های بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: حضور مردم در انتخاباتاب مهم ترین بحث است که باید بستر سازی مناسب برای این مهم به شکل مطلوبی صورت پذیرد.

کمالی ابراز داشت: دشمنان انتخابات را هدف قرار داده اند و در نظر دارد طی چهار مرحله انتخابات را زیر سوال ببرند.

وی ادامه داد: آنها ابتدا حضور مردم در پای صندوق های رای را نشانه گرفته اند و در مرحله دوم قصد دارند جریان انتخابات را به فتنه بکشانند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان تصریح کرد: دشمنان در صورت موفق نشدن در دو مرحله اول، دست به اعلام تقلب می زنند و تمام توان خود را به کار میگیرند که با این کار خدشه و خلا  در نظام ایجاد کنند.

سیاسی امنیتی استاندار کرمان با بیان اینکه آخرین تیر آنها ایجاد مشکل امنیتی در جامعه است گفت: مردم و مسئولان نظام باید با هوشیاری تمام و گوش فرا دادن به رهنمودهای رهبر انقلاب دسیسه های شوم دشمنان را به ورطه نابودی بکشانند.

کمالی یادآور شد: دشمنان قصد دارند با ایجاد تحریم ها و تهدیدهای خارجی انتخابات مجلس ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

وی تعداد داوطلبان این دوره را 117 نفر عنوان کرد و گفت: علت این امر گذاشتن شرط حداقل مدرک فوق لیسانس برای داوطلبان است.

این مسئول ابراز داشت: از این تعداد، 88 نفر تایید شده اند، 23 نفر فاقد شرایط احراز بودند و پنج نفر نیز انصراف داده اند.

وی در ادامه بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط نامزدها تاکید کرد و گفت: کسانی که در این امر تخطی کنند با برخورد قانونی روبه رو خواهند شد.

این مسئول ابراز داشت: افرادی که قصد ورود به مجلس را دارند باید افرادی باشند که خود قانون را به طور کامل رعایت کرده و به آن احترام بگذارند.

کمالی ادامه داد: تبلیغ برای نامزدها قبل از موعد مقرر که سوم اسفند ماه است خلاف قانون است و باعث ضایع شدن حق سایر نامزدها می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به همکاری 30 هزار نفر در استان کرمان برای برگزاری انتخابات گفت: دو هزار و 100 نفر نیز در هیت های بازرسی مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1512862

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