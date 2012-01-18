تعاونی مسکن دانشگاه آزاد علی آباد برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی آباد کتول بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اتاونی مسکن علی آبادف ضمن تقدیر و تشکر از ریاست دانشگاه، پیشرفت چشمگیر این پروژه 60 واحدی را نشان از همدلی و همکاری کلیه اعضا عنوان کرد.

علی مزیدی افزود: انصافا این شرکت تعاونی بعنوان برترین شرکت تعاونی مسکن در شهرستان و استان مطرح است.

وی اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف این شرکت تعاونی از هیچ حمایت و کمکی دریغ نخواهم کرد.

علی شکی، رئیس بانک مسکن شهرستان علی آباد کتول نیز گفت: این شرکت تعاونی به تمام تعهدات خود در قبال بانک مسکن عمل کرده و تاکنون پیشرفت فیزیکی آن از حد معمول فراتر بوده است.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی واحد علی آباد کتول در سال 86 پس از اخذ مجوز از اداره کل تعاون با شماره ثبت 1200 فعالیت خود را آغاز کرده و با خرید زمینی به مساحت 6 هزار و 600 متر مربع در بهترین نقطه شهرستان، اتمام فاز اول و تحویل 60 واحد مسکونی به سرمایه گذاران را تا چند ماه آینده در برنامه دارد.