  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

مزیدی:

تعاونی مسکن دانشگاه آزاد علی آباد برتر شد

تعاونی مسکن دانشگاه آزاد علی آباد برتر شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: شرکت تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول به عنوان شرکت تعاونی برتر در این شهرستان شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی آباد کتول بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اتاونی مسکن علی آبادف ضمن تقدیر و تشکر از ریاست دانشگاه، پیشرفت چشمگیر این پروژه 60 واحدی را نشان از همدلی و همکاری کلیه اعضا عنوان کرد.

علی مزیدی افزود: انصافا این شرکت تعاونی بعنوان برترین شرکت تعاونی مسکن در شهرستان و استان مطرح است.

وی اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف این شرکت تعاونی از هیچ حمایت و کمکی دریغ نخواهم کرد.
 
علی شکی، رئیس بانک مسکن شهرستان علی آباد کتول نیز گفت: این شرکت تعاونی به تمام تعهدات خود در قبال بانک مسکن عمل کرده و تاکنون پیشرفت فیزیکی آن از حد معمول فراتر بوده است.
 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی واحد علی آباد کتول در سال 86 پس از اخذ مجوز از اداره کل تعاون با شماره ثبت 1200 فعالیت خود را آغاز کرده و با خرید زمینی به مساحت 6 هزار و 600 متر مربع در بهترین نقطه شهرستان، اتمام فاز اول و تحویل 60 واحد مسکونی به سرمایه گذاران را تا چند ماه آینده در برنامه دارد.
کد مطلب 1512866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها