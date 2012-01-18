پروژه اتصال بزرگ ‌ترین انبار نفت شرق ایران به شبکه ریلی بهره‌ برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی داودی ظهر چهارشنبه در بازدید از روند عملیات احداث این پروژه اظهار داشت: این پروژه بزرگ از پیشرفت 80 درصدی برخوردار بوده و بهره‌ برداری از آن در ایام‌ الله دهه فجر امسال انجام می‌ شود.

وی گفت: کار احداث بخشی از این پروژه با هدف تامین سوخت مورد نیاز استان و افزایش صادرات فرآورده‌ های نفتی به کشورهای همسایه از طریق شبکه ریلی کشور از ابتدای سالجاری توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمینی به مساحت 30 هکتار و با انجام 60 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی و ‌هزار و 700 متر ریل گذاری خطوط ورودی و خروجی با ریل‌ های استاندارد R60و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در مدت زمان کمتر از سه ماه و در خرداد ماه 90 به اتمام رسید.

وی افزود: بخش دیگر این پروژه شامل عملیات ساخت و نصب تاسیسات مربوط به انتقال فرآورده‌ های نفتی که در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی زاهدان بوده، در حال حاضر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست که در دهه فجر امسال افتتاح و مورد بهره‌ برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر کل راه ‌آهن جنوب شرق کاهش حجم سوانح و تصادفات جاده‌ای به علت کاهش تردد نفتکش‌ های جاده پیما، تسریع در عملیات جابجایی، تخلیه، بارگیری و افزایش میزان صادرات فرآورده‌ های نفتی به کشورهای همسایه را از مزیت‌ های مهم این طرح عنوان کرد.

وی همچنین از احداث فاز دوم این پروژه بزرگ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم در مرحله دوم اجرای این طرح، پنج خط به طول پنج کیلومتر با تعداد 13 دستگاه سوزن و سه دهنه پل آبرو ساخته خواهد شد که باعث افزایش ظرفیت تخلیه فرآورده‌ های نفتی به میزان دو برابر می‌ شود.