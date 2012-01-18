43 اثر از اردبیل به جشنواره فیلم کوتاه "حسنات" راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان فیلمساز این استان به لحاظ تعداد آثار بعد از استانهای اصفهان و تهران در جایگاه سوم قرار دارد اما در بخش تعداد فیلمهای راه یافته به بخش نهایی این استان با 13 فیلم رتبه دوم ارسال اثر به جشنواره فیلم کوتاه "حسنات" را به خود اختصاص داد.

در این بخش فیلمسازان استان تهران با 23 فیلم رتبه اول ارسال اثر را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس استان اصفهان با 122 اثر، تهران با 101 اثر و اردبیل با 41 اثر در سه بخش فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی و فیلمنامه به ترتیب بیشترین آمار ارسالی را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش دبیرخانه این جشنواره تعداد 714 اثر از سطح کشور برای این جشنواره ارسال شده که از این تعداد 268 فیلم داستانی، 163 فیلم مستند، 52 پویانمایی و 231 فیلمنامه است.

هم اکنون با صدور احکام محسن علامه، شهره سجادیه و عطیه سلطانی به عنوان اعضا هیئت انتخاب بررسی تعداد231 فیلمنامه رسیده به دبیرخانه این جشنواره آغاز شده است.



جشنواره فیلم کوتاه حسنات، از 14 تا 17 اسفند 90 در اصفهان برگزار خواهد شد.